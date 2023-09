DH | Infant dies at Statia daycare

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hans den Hartog aan het woord.

Vorige week werd er alweer bijna feestelijk aangekondigd door minister Charles Cooper (MAN) dat wegoppervlakken die in een slechte staat verkeren, binnenkort worden hersteld. Dat was positieve informatie. Ik vroeg mij wel af hoe dat gaat tegenwoordig. Zijn er offerten gevraagd, is er een inschrijving geweest? Of zijn de projecten verdeeld onder de aannemers die hiervoor in aanmerking komen?

Laten wij in ieder geval hopen dat deze projecten volledig worden uitgevoerd en opgeleverd. Bij eerder uitgevoerde projecten als de Don Martina Boulevard en de Helmin Wiels Boulevard ontbreken tot vandaag de complete wegmarkeringen. Vooral op de laatste weg ontstaan dagelijks gevaarlijke situaties, vooral bij de in- en uitgang van Sambil.

Ook op de reeds aangepaste rotondes is het een ‘free for all’.

Ik vraag mij af indien er ongelukken gebeuren met als oorzaak het ontbreken van duidelijke wegmarkeringen, wie er dan aansprakelijk is? Het moet toch niet de gewoonte zijn of worden, projecten niet volledig op te leveren?

Tot mijn verbazing zag ik op de Koredor dat daar wel een wegmarkering is aangebracht. Een verontruste gebruiker van deze wegen.

Hans den Hartog,

Curaçao