Ingezonden | Medegelding kinderbeschermingsverdragen, nee mevrouw

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Derk Cools aan het woord.

Blijkens een artikel in het Antilliaans Dagblad heeft de president van het Hof gepleit voor medegelding van kinderbeschermingsverdragen in het Koninkrijk. In zijn algemeenheid zal hiervoor wel iets te zeggen zijn. In het geval van het Haags Kind Ontvoering Verdrag (HKOV) is dit niet van toepassing. Immers, dit HKOV is door het Hof in Den Haag teruggebracht tot de simpele interne afspraak ‘eerst terugkeer (uitzetting van het kind) en dan praten.’

In feite heeft het Hof daarmee alle zgn. weigeringsgronden voor uitzetting van het kind geschrapt uit het verdrag. Het gevolg daarvan is, zo blijkt uit onderzoek, dat er een groot aantal schrijnende uitzettingen zijn voltrokken ten koste (van de rechten) van het kind, dat daarvan de dupe is.

Immers, de meeste zgn. kindontvoeringen vinden plaats door moeders, die bescherming zoeken voor hun kind en zichzelf tegen de vaders. Bij rechterlijke uitspraak tot gedwongen terugkeer brengt het HKOV het kind in gevaar, doordat het gedwongen terugkeert naar een onveilige of onwenselijke situatie. Het kind wordt in principe uitgewezen naar het land, maar in de praktijk naar de achtergebleven partner of een kindertehuis.

Beide zijn onwenselijk. De thuissituatie is doorgaans juist de grond geweest voor de zgn. ontvoering. Bij plaatsing in het kindertehuis berooft men het kind van beide ouders, ook van degene die het kind wilde beschermen tegen de andere partner.

Het motto ‘eerst terugkeer en dan praten’ is niet alleen gemakzucht van het Haagse Hof, maar ook regelrechte schending van de rechten van het kind. Het belang van het kind is juist gediend met het omgekeerde van de huidige praktijk. De zgn. weigeringsgronden tot uitzetting zouden juist moeten worden uitgebreid en grondig door het Haagse Hof moeten worden onderzocht alvorens überhaupt van uitzetting van een kind sprake zou mogen zijn.

Het HKOV tenslotte dateert uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, een periode waarin vooral (buitenlandse) vaders kinderen ontvoerden.

Nu keert het HKOV zich door het devies ‘eerst terugkeer’ tegen de moeders, die het kind beschermen. In het Koninkrijk lijkt dat een uiterst onwenselijke situatie. Op dit punt is het pleidooi van de president van het Hof op Curacao volstrekt achterhaald door de tijd en door het emancipatieproces van de vrouw.

Derk Cools,

Curaçao