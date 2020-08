Ingezonden | Kas di Kultura

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jorina de Palm aan het woord.

De beide theaterzalen (Teatro Luna Blou en La Tentashon) hadden jarenlang meer dan 1 miljoen gulden aan baten per jaar. Kas di Kultura had bij goed management van de theaterzalen hieruit de huur van het gehele complex (360.000 gulden per jaar) én alle bijkomende kosten kunnen dekken, evenals de zeer schappelijke huur en kosten van La Tentashon.

Sterker nog, Kas di Kultura zou een aanzienlijk hoger bedrag aan baten kunnen genereren. De disciplines, die het eerdere management moest inhuren, heeft Kas di Kultura in huis.

In het artikel van het Antilliaans Dagblad staat dat op voorstel van de directeur met goedkeuring van het bestuur in 2016 twee gebouwen te huur erbij zijn gekomen, te weten Luna Blou en La Tentashon. Dit klopt niet, het gaat niet alleen om Teatro Luna Blou, maar om het gehele theatercomplex rondom Teatro Luna Blou en de huur is ingegaan op 1 november 2017. La Tentashon is in maart 2019 overgenomen door een andere stichting en per eind juni 2020 is het pand teruggevorderd door CPA in verband met een andere bestemming. La Tentashon bestaat niet meer.

Tot slot: Teatro Luna Blou is een vlakkevloertheater (vvt). Waardoor acteurs dichter bij publiek kunnen komen en het publiek meer betrokken is bij de voorstelling. Bij een vvt is er meestal geen trekkenwand, een hijsinstallatie voor decors, maar een netwerk van buizen en bruggen, zoals bij Teatro Luna Blou.

Jorina de Palm,

Jarenlang onbezoldigd financial manager van beide theaterzalen.

Curaçao