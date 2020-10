FD | Zakenreisconcern BCD schrapt ruim 3000 banen

Richard Smit | Financieel Dagblad

BCD, het zakenreisconcern van John Fentener van Vlissingen, is midscheeps geraakt door de coronacrisis en schrapt wereldwijd ruim drieduizend banen. De familie schiet te hulp met nieuw kapitaal. Volgens de oprichter zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen om het bedrijf door de komende moeilijke jaren te loodsen.

‘We hebben heel dramatische maatregelen moeten nemen’, vertelt de 81-jarige reismiljardair. Voor het eerst sinds de lockdown in maart doet hij uit de doeken welke gevolgen de pandemie heeft voor het miljardenbedrijf in zakelijke reizen en bijeenkomsten. De nummer drie in zakenreizen, na American Express en CWT, heeft een kwart van de kosten eruit gesneden.

Driekwart omzet valt weg

BCD, dat in 2019 nog een omzet had van ruim $16 mrd (en inclusief partneromzet: $27 mrd), belandde dit jaar in een ongekende storm. Door de wereldwijde coronauitbraak ging het luchtruim dicht, staakten bedrijven hun reisprogramma’s en werden congressen afgeblazen. ‘De omzet klapte aanvankelijk met 99% in’, zegt de zakenman. Hij denkt dat dit jaar de totale omzet 75% lager uitvalt.

De enorme terugval in boekingen door de pandemie doet de hele reiswereld wankelen. Luchtvaartmaatschappijen, aanbieders van pakketreizen en reisspecialisten liggen al sinds maart grotendeels stil. Dat ze nog niet massaal zijn omgevallen ligt volgens de Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR aan steunmaatregelen die verschillende overheden hebben genomen.

Pas in 2023 weer winst

Niettemin dreigt volgens de belangenbehartiger ontslag voor velen van de 27 miljoen Europeanen die werken in de reissector; waarvan ruim 20.000 in de Nederlandse reiswereld. Als het zo doorgaat, verliest volgens de ANVR één op de drie mensen hun baan binnen de sector. TUI, de grootste reisorganisatie ter wereld, heeft besloten 8.000 van 72.000 banen te schrappen. Corendon heeft eerder gezegd eind dit jaar een derde minder personeel te hebben.

De financiële impact voor BCD is groot. Dit jaar lijdt het bedrijf zwaar verlies en ook volgend jaar komt er een verlies in de boeken, denkt Fentener van Vlissingen. ‘De eerste twee kwartalen zullen moeilijk blijven en daarna zal de omzet weer toenemen. In 2022 zou het bedrijf quitte kunnen draaien en pas in 2023 verwacht ik weer een kleine winst. Ik moet er wel bij zeggen: we waren iedere vorige crisis, dus in 2001 en 2008, te pessimistisch.’

Snijden in dividend en bonussen

Maatregelen waren onvermijdelijk. Niet alleen verdwijnen ruim 3000 van de 14.000 banen, ook het aantal kantoren is ingekrompen en bonussen voor het personeel worden niet uitgekeerd. De familie steekt nieuw kapitaal in de onderneming en ziet af van dividend over recordjaar 2019. Verder wordt de verkoopopbrengst van vliegticketbedrijf Travix, in Nederland bekend van CheapTickets en Vliegwinkel.nl, in het bedrijf gehouden.

Verder is een kredietlijn afgesloten. De omvang van de kapitaalinjectie en de kredietlijn wil Fentener van Vlissingen niet bekendmaken, maar de maatregelen zijn volgens hem voldoende om het bedrijf de komende jaren door te slepen.

Vijf jaar herstel

De ondernemer, die behalve oprichter van BCD ook grootaandeelhouder is van de bedrijven die onderdeel zijn van het familieconcern SHV, verwacht dat het herstel van de zakenreismarkt vijf jaar zal duren. ‘Het virus is iets waar we een groot deel van volgend jaar nog rekening mee moeten houden. Als er eenmaal een vaccin is, houdt het niet op. Dat heb ik nooit gedacht.’

John Fentener van Vlissingen: ‘Herstel van de zakenreismarkt gaat vijf jaar duren’

‘De markt voor zakenreizen gaat zeker terugkomen, maar anders’, verwacht Fentener van Vlissingen. Meer mensen zullen thuiswerken, er zal meer videoconferencing zijn. Hij wijst erop dat BCD in de farmaceutische industrie alweer een recordaantal boekingen heeft voor congressen.

Bron: Financieel Dagblad

