EVN | Rugzakjes voor kinderen op Curaçao

Ermelose familie helpt schoolkinderen

ERMELO – De economische situatie op Curaçao is momenteel slecht. Veel mensen zijn werkloos als gevolg van de coronacrisis. Gevolg daarvan is dat mensen geen inkomsten meer hebben. Ondanks dat gaat het leven door en zo ook voor alle kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan.

Selina Roos, die tien jaar op Curaçao woonachtig was, kreeg daarom het verzoek of zij voor honderd schoolrugtassen (voor jonge kinderen) kon zorgen.

De familie Roos, die inmiddels alweer jarenlang in Ermelo woont wist met sponsorgeld de nodige schoolbenodigdheden bij elkaar te krijgen. ,,We hebben de rugtassen en schoolbenodigdheden bij winkels in de regio gekocht,” vertelt Selina Roos.

Een deel van de woonkamer stond wekenlang vol en het gezin heeft alles in tien verhuisdozen verzonden naar Curaçao. ,,Daar zal het door de stichting Sociaal Juridische Hulp onder de arme kinderen uitgedeeld worden.” Op 20 augustus start het nieuwe schooljaar op Curaçao. Mede dankzij de hulp van de familie Roos kunnen de kinderen daar dan goed van start.

Bron: Ermelo van Nu