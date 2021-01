De politie heeft een automobilist aangehouden die rondreed met bedekte nummerplaten. Zowel aan de voor- als aan de achterkant had hij een lap stof gebruikt.

Gevraagd naar zijn motief, wist de man geen reden te verzinnen. Daarop is hij aangehouden en zijn auto in beslag genomen. Echt slim was zijn actie niet. Hij had beter zonder nummerplaat kunnen rijden.

Op de Curaçaose wegen rijden honderden auto’s zonder nummerplaat achter, die geen last hebben van de politie.

