AntilliaansDagblad | Proef hypotheekgarantie op Bonaire

Den Haag – De proef met de Hypotheekgarantie Bonaire (HGB) is gisteren van start gegaan. Dat kondigde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Het doel van de hypotheekgarantie is dat meer mensen een eigen woning kunnen betalen en dat er zo ook meer doorstroming komt uit sociale huurwoningen, zodat meer mensen betaalbaar kunnen wonen. In Europees Nederland is dit een succesvol systeem.

De hypotheekgarantie is een vangnet voor de restschuld in het geval de koper in financiële problemen komt. Banken zijn dan eerder bereid een hypotheek te verstrekken.

In de proef van vijf jaar zullen 350 woningen met een hypotheekgarantie worden aangeboden, zeventig per jaar. Hierbij wordt samengewerkt met Maduro & Curiel’s Bank (MCB), omdat deze bank valt onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De afgelopen tijd hebben MCB en DNB het systeem uitgewerkt. Dat verschilt op een aantal punten van het Nederlandse systeem.

In tegenstelling tot Nederland moeten kopers in Caribisch Nederland een groot deel van het aankoopbedrag uit eigen vermogen betalen, omdat hypotheken niet worden verstrekt voor de volledige woningwaarde, maar tot de executiewaarde. Met de HGB wordt gefinancierd tot de marktwaarde. De maximale koopsom is 225.000 dollar met een looptijd van maximaal 30 jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt het effect bij van de HGB op de woningmarkt. Er komt een nulmeting en gedurende de vijf jaar wordt het systeem geëvalueerd. Er zijn zo nodig tussentijdse aanpassingen mogelijk of in het uiterste geval kan de HGB worden stopgezet.

Na de proefperiode wordt bekeken hoe het systeem definitief kan worden ingevoerd en of het ook op Saba en Sint Eustatius kan worden ingevoerd.

Bron: Antilliaans Dagblad