AntilliaansDagblad | ‘Liaison hervormingen’ aan de slag

Willemstad – Robert de Ruiter is de ‘liaison hervormingen Curaçao’ in verband met de uitvoering van het Landspakket, zoals begin november overeengekomen door de Curaçaose regering-Rhuggenaath en Nederland.

De Ruiter is geen onbekende van het eiland en de overige Caribische delen van het Koninkrijk. ,,De afgelopen vijf jaar heb ik met veel enthousiasme gewerkt bij het College financieel toezicht (Cft) te Curaçao”, meldt hij op zijn LinkedIn-pagina. Hij was tot voor kort plaatsvervangend secretaris Cft, een functie die hij de afgelopen twee jaar bekleedde (de secretaris is Ray Thuis). Daarvoor was De Ruiter bij het Cft op Curaçao clusterhoofd Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de eerste twee jaar bij Cft senior beleidsadviseur.

Voordat hij naar Curaçao kwam had de nieuwe ‘liaison’ een carrière in Nederland. Hij werkte in diverse functies – waaronder als senior kredietbeoordelaar – op verschillende locaties gedurende dertien jaar bij de Rabobank en was rond de eeuwwisseling assistent account bij PwC. Verder is hij mede-eigenaar van Restaurant de Gevangentoren in Vlissingen Naar eigen zeggen is hij ‘dankbaar voor de periode’ bij het College financieel toezicht, waarin hij ‘veel heeft gezien en geleerd’.

,,Een bijzondere tijd ook, met eind 2017 de orkanen Irma en Maria, die grote schade toebrachten aan de Bovenwinden, en sinds begin 2020 de wereldwijde Covid-19-crisis.”

Nu maakt hij de overstap naar een nieuwe betrekking: ,,Ik ga de landen adviseren bij de uitvoering van het Landspakket.” Deze week is hij gestart met zijn nieuwe functie van ‘liaison hervormingen Curaçao’, standplaats Curaçao. De Ruiter legt uit dat Nederland Curaçao financieel steunt ‘om de gevolgen van de Covid-19-crisis te beperken’. ,,De landen zijn een pakket aan maatregelen en hervormingen overeengekomen om Curaçao financieel, economisch en bestuurlijk weerbaarder te maken.”

De vacatures voor de liaison hervormingen – ook voor Aruba en Sint Maarten worden liaisons aangesteld – werden geplaatst door de directie Koninkrijksrelaties vallend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Er werd gezocht naar een ‘enthousiaste professional’ en ‘een netwerker die stuurt op resultaat’.

Belangrijk is ook dat de liaison inzicht heeft in de lokale gevoeligheden en behoeftes en dit kan verbinden aan de hervormingen. Daarnaast is BZK op zoek naar programmamanagers; adviseur Landen; coördinerend beleidsmedewerker financiën en economie; senior (juridisch) beleidsmedewerker; projectsecretaris; en beleidsmedewerker investering. Zo blijkt uit de vacatures.

Voor Aruba en Sint Maarten zijn nog geen liaisons aangesteld. Het Landspakket Curaçao is de overeenkomst tussen de regeringen van Curaçao en Nederland, waarin maatregelen en structurele hervormingen worden afgesproken ‘om Curaçao financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken’. De afspraken werden op 2 november in Renaissance Curaçao ondertekend.

