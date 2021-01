AntilliaansDagblad | Geld Coho ingeboekt tot 2026

Den Haag – De investeringen in het kader van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) zijn door de Nederlandse regering al ingeboekt tot en met 2026. Dat blijkt uit het overzicht van minister Wopke Hoekstra van Financiën van de ‘budgettaire besluitvorming’ sinds de Najaarsnota 2020.

Hoekstra stuurt het overzicht naar de Tweede Kamer in verband met de demissionaire status van het kabinet. Nieuwe besluitvorming kan alleen nog plaatsvinden voor onderwerpen die niet controversieel zijn, maar voor de val van het kabinet was er de afgelopen maanden al het nodige besloten.

De post Investeringspakket Curaçao, Aruba en Sint Maarten bestaat uit het structurele deel van het pakket, schrijft de minister.

,,Het betreft maatregelen die zijn gericht op onder andere het versterken van de rechtsstaat, ondersteuning van het bedrijfsleven en verbetering van de onderwijshuisvesting.”

Op zichzelf is dat geen nieuws, maar het geeft wel een overzicht van de kosten die Nederland heeft ingepland voor de uitvoering van de landenpakketten in het kader van de Coho. Zoals afgesproken met de regeringen van de CAS-landen lopen de investeringen tot en met 2026, maar de bedragen verschillen per jaar. In totaal gaat het om 457 miljoen euro.

In 2021 is 73 miljoen begroot. Dat bedrag schiet in 2022 omhoog naar 90 miljoen. Daarna volgen twee jaren met 69 miljoen en in 2025 en 2026 wordt 78 miljoen aan investeringen verwacht. Een verdere invulling van de bedragen wordt in het overzicht van Hoekstra niet gegeven.

Bron: Antilliaans Dagblad van 29 januari 2021