AntilliaansDagblad | Consul-generaal VS: Waarheid basis gezonde democratie

Willemstad – Dat een land wordt geregeerd op basis van democratische principes is geen vanzelfsprekendheid. Maar de wortels van een democratie kunnen alleen gezond blijven als die zijn geplant in een voedingsbodem van waarheid.

Dat is een van de lessen die Allen Greenberg, consul-generaal van de Verenigde Staten (VS), heeft geleerd van de rellen bij het Capitool in Washington, waar zowel de Amerikaanse Senaat als het Huis van Afgevaardigden is ondergebracht.

Gisteren was de inauguratie van Joe Biden als de nieuwe president van de VS. Daarmee komt de macht in handen van de Democratische Partij. Of de benoeming van Biden gevolgen heeft voor Curaçao, is nog moeilijk te zeggen. ,,Dat zullen we de komende weken gaan zien”, laat woordvoerder Willem Remie desgevraagd weten. ,,We verwachten weinig veranderingen, maar elke regering heeft zijn eigen prioriteiten.”

Zoals bekend ging daaraan een roerige tijd vooraf waarin president Donald Trump en een groot deel van zijn Republikeinse achterban de verkiezingsuitslag frauduleus noemden en de uitslag weigerden te accepteren. De onvrede onder een harde kern van de Trump-aanhangers kwam op 6 januari tot een voorlopig hoogtepunt met de bestorming van het Capitool. Tijdens de vernielingen en plunderingen vielen er vijf doden. Greenberg zegt dat hij geschokt was na het zien van de beelden en ‘zeer bezorgd over wat er gebeurd is met de democratie in Amerika’. ,,Protesteren is een legitieme vorm om in een democratie verandering teweeg te brengen, maar het is het meest effectief als het vreedzaam gebeurt.”

In een persbericht benadrukt de consul-generaal en ‘Chief of Mission to the Dutch Caribbean’, dat waarheidsvinding de basis is voor een gezonde democratie. Daar ligt een taak voor de media. ,,We hebben een vrije en levendige pers nodig om naar de feiten te zoeken en die zonder angst te presenteren.” Alhoewel de mening van een ander gerespecteerd moet worden, ‘zijn meningen geen feiten en we moeten weten wat het verschil is’.

Om te overleven moet een democratie kunnen steunen op een volledig onafhankelijke rechterlijke en volledig onafhankelijke wetgevende tak. ,,Rechters die hun positie hebben verdiend op basis van een master in de rechten en niet vanwege hun loyaliteit aan een partijkoers.” Greenberg noemt als voorbeeld van dergelijke onafhankelijke rechtspraak de herhaaldelijke bevestigingen in de rechtszaal dat de resultaten van de verkiezingen in november 2020 betrouwbaar waren.

Ook de wetgevende poot van de democratie moet uitstijgen boven partijpolitiek. Dat draagt bij aan noodzakelijke en deugdelijke ‘checks and balances’ wat betreft de macht van de president van het land. Greenberg noemt als recent voorbeeld een Republikeins Congreslid dat na het oproer van zes januari opriep tot het afleggen van verantwoording. Meerdere Republikeinen volgden zijn stap om ‘over de partijgrenzen te stappen’ en het voorstel van de Democraten voor een afzettingsprocedure (impeachment) van president Trump te steunen, aldus Greenberg. Maar de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de bevolking.

,,Wij hebben allemaal een eigen verplichting om dit waardevolle experiment van de mensheid dat democratie heet, te verzorgen en te ondersteunen.” De consul-generaal noemt je laten informeren, verantwoord stemmen en de zorg voor de democratie vertalen in acties ‘op jouw eigen manier’.

Rhuggenaath feliciteert Biden en Harris

,,Namens het volk en de regering van Curaçao wil ik de nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika, de heer Joe Biden, en de nieuwe vicepresident van de Verenigde Staten, mevrouw Kamala Harris, van harte feliciteren. Curaçao en de VS hebben jarenlang een sterk partnerschap gestimuleerd over veel onderwerpen als stabiliteit en vrede in de regio, investeringen en het opbouwen van veerkracht. Tijdens de pandemie is deze band sterker geworden en ik kan niet genoeg benadrukken hoe enthousiast we zijn om onze samenwerking voort te zetten. We zijn misschien een klein eiland, maar we zijn veerkrachtig, omdat we weten hoe we onze strijd moeten winnen. De mensen van Curaçao zouden vereerd zijn u beiden op het eiland te mogen verwelkomen en de grote geschiedenis tussen Curaçao en de VS met u te delen. We kijken ernaar uit om verder te werken aan de verschillende onderwerpen die ons verbinden en ook om in de nabije toekomst een uitgebreidere samenwerking te verkennen”, aldus premier Eugene Rhuggenaath.

