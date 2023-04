BNR | Trump arriveert voor arrestatie en voorgeleiding

Auteur: Remy Kock

De Amerikaanse ex-president Donald Trump is bij een rechtbank in New York gearriveerd voor zijn arrestatie en voorgeleiding. Justitie wil hem naar verluidt vervolgen voor financieel gesjoemel rond zwijggeld voor een pornoster met wie hij een affaire zou hebben gehad.

Eerder vandaag zei Trump te willen dat zijn rechtszaak verplaatst wordt van Manhattan naar Staten Island. Hij denkt namelijk in Manhattan geen eerlijk proces te krijgen ‘omdat het een bolwerk is van Democraten’. Historisch is het proces sowieso: nooit eerder werd een ex-president strafrechtelijk aangeklaagd.

Amerika-correspondent Jan Postma – die ter plaatse is bij het gerechtsgebouw in New York – snapt waarom Trump het verzoek heeft ingediend. ‘New York is inderdaad geen pro-Trump-stad, dat is nou eenmaal zo’, zegt hij, terwijl hij de protesten voor het gerechtsgebouw benoemt.

‘New York is geen pro-Trump-stad’

Jan Postma

Voor- en tegenstanders van Trump zijn en masse aanwezig en worden uit elkaar gehouden met hekken, maar in vergelijking met de 6 januari-protesten ‘valt het mee’, aldus Postma. ‘Het is een redelijk bescheiden demonstratie.’

Kans van slagen

Of Trump erin slaagt om het proces te verplaatsen naar Staten Island – dat veel conservatiever is – durft Postma echter niet te zeggen. Dat is namelijk aan de rechter. ‘Een rechter kan het bepalen, maar ik denk eerlijk gezegd dat de kans niet zo groot is’, duidt Postma. ‘Het is nou eenmaal in Manhattan opgetuigd.’

Tijdens de voorgeleiding van Trump worden álle aanklachten tegen hem uitgesproken, en in principe alleen aan hem openbaar gemaakt. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg verwacht echter dat de aanklager de details nadien met de rest van de wereld deelt. ‘Dat komt omdat dit een kwestie was voor de Grand Jury’, zegt hij. ‘Een onderzoeksjury, en die kennen we niet. Die heeft maar één opdracht: de vraag beantwoorden of iemand moet worden aangeklaagd of niet. Dat eindigt in een aanklacht, en dan is de taak voorbij.’

Proces

Hammelburg benadrukt dat het daarna een normaal proces wordt, ‘en op het moment dat er een normaal proces begint, wordt de aanklacht doorgaans bekendgemaakt’, vervolgt hij. ‘Al is het alleen al dat het recht eist dat ook Trump en zijn advocaten weten wat er in staat. Tot nu toe zijn die er niet bij geweest.’

Het proces tegen Trump is zojuist begonnen in New York. De oud-president is de allereerste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die strafrechtelijk aangeklaagd wordt. Daarnaast was Trump de eerste oud-president die tot twee keer toe een afzettingsprocedure overleefde én de eerste oud-president wiens huis door de FBI doorzocht werd.

