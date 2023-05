PBC | Veteranendag Marinebasis Parera Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Op vrijdag 9 juni vindt op Curaçao de Veteranendag plaats. Een speciale dag met aandacht en waardering voor Nederlandse militairen die in oorlogsgebied of tijdens een vredesoperatie zijn ingezet.

Jaarlijks vindt de Veteranendag plaats in juni in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied wonen veel veteranen.

Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots, wil graag samen met vereniging Veteranen Curaçao aandacht besteden aan de veteranen die woonachtig zijn in het Caribisch gebied op 9 juni.

Het evenement vindt plaats van 10:00 – 13:00 uur op Marinebasis Parera op Curaçao. Het tenue voor actief dienende veteranen is tenue 16/16a/DT (Kort), voor niet actief dienende veteranen is het net burger of veteranen vereniging tenue. Veteraan kunnen zich opgeven tot uiterlijk 2 juni.

