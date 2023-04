PBC | Vanavond start de vijfde editie van het Curaçao BlueSeas Festival

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Morgen en zaterdag staat Pietermaai eindelijk weer in het teken van de blues tijdens de vijfde editie van het Curaçao BlueSeas Festival. Maar vanavond opent het festival met een speciaal concert van Harlem Lake in Kura Hulanda.

Na een noodgedwongen pauze vanwege covid-19 is een keur aan internationaal bluestalent weer te zien op de verschillende podia van het gratis straatfestival in de historische wijk Pietermaai.

Neem hedendaagse bluesrock, meng het met een flinke dosis Americana en voeg er wat rauwe jaren 70 soul aan toe. Zo kwam de Nederlandse band Harlem Lake aan hun geluid. Door invloeden van Joe Bonamassa, Dire Straits, Little Feat en BB King samen te smelten, brachten ze hun debuutalbum A Fool’s Paradise Vol. 1 in 2021.

En na het winnen van de Nederlandse versie in 2019, pakten ze vorig jaar ook de eerste prijs op de prestigieuze European Blues Challenge in Zweden. Maar denk niet dat deze muzikanten nu op hun lauweren rusten: hun nieuwe live-album Volition Live is net uit, gevolgd door een nieuw studioalbum, Fool’s Paradise Vol. 2 , die ze momenteel aan het opnemen zijn.

Line up

Zoals veel artiesten voor en na haar, begon Annika Chambers in de kerk te zingen. Maar pas tijdens haar twee dienstrondes in het Amerikaanse leger realiseerde ze zich welke gave ze had. Toen ze terugkeerde naar de VS, vormde ze haar eigen band, Annika Chambers en The House Rules Band. De bekende Canadese gitarist-zanger Paul DesLauriers had met zijn bluesrockmuziek talloze prijzen en hitlijsten in de wacht gesleept toen hij Annika in 2018 ontmoette. hun muziek samen.

Blueszanger en gitarist SaRon Crenshaw leerde zijn instrument bespelen op de prille leeftijd van tien. Crenshaw, een groot liefhebber van blues, is geïnspireerd door grote muzikanten als Albert King, Albert Collins, Stevie Ray Vaughan en Buddy Guy. ‘Intens’ optreden op bluespodia en festivals langs de Noord-Amerikaanse oostkust en daar een grote aanhang opbouwen. Crenshaw bracht in 2017 zijn album Drivin ‘ uit.

Als tiener hield John Németh van hiphop en rock totdat een vriend hem kennis liet maken met blues. Tegenwoordig is hij een gerespecteerd bluesharmonicus, zanger en songwriter met tien albums op zijn naam. Zijn nieuwste, Stronger Than Strong , kwam uit in 2020. Németh mengt retro en moderne blues en soul in zijn eigen muziek, heeft vele Blues Music Awards-nominaties ontvangen en nam in 2022 de prijs voor Blues Instrumentalist – Vocals mee naar huis.

Pianist en zanger Victor Wainwright groeide op in een familie van bluesmuzikanten en vormde al op jonge leeftijd zijn eigen bands. Na tijd te hebben doorgebracht met eerdere bands Southern Hospitality en Victor Wainwright & the WildRoots, richtte hij in 2017 The Train op. Het jaar daarop bracht de band hun titelloze debuutalbum uit, dat een Grammy Award-nominatie ontving. In 2020 kwam de opvolger Memphis Loud uit.

Ron Artis , een van de elf kinderen, ontwikkelde zijn multi-instrumentale bekwaamheid door te spelen in de Artis Family Band, waarbij hij al snel de piano en gitaar als zijn belangrijkste instrumenten overnam. Hij groeide op in Hawaii, trok de aandacht van andere muzikanten daar en op het vasteland en werd uitgenodigd om te spelen met onder meer Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), Jack Jones, Booker T Jones en G Love. Hij vormde zijn eigen band The Truth en heeft tot nu toe twee albums uitgebracht: Soul Street uit 2018 en Love Is Love uit 2019 .

De Amerikaanse singer-songwriter Terrie Odabi brengt originele blues recht uit de ziel. Of, zoals een Amerikaanse journalist het verwoordde: “Terrie Odabi is zonder meer de meest dynamische blues- en soulvrouw die in de Bay Area is ontstaan ​​sinds Etta James in de jaren vijftig uit San Francisco kwam.” Haar album uit 2016, My Blue Soul , werd goed ontvangen en haar stem en podiumpresentatie worden door velen geprezen.

Diunna Greenleaf, geboren in Houston, Texas, heeft een achtergrond die doordrenkt is van gospelmuziek. Beïnvloed door onder meer Koko Taylor, Aretha Franklin, Sam Cooke en haar eigen ouders, gospelmuzikanten Ben & Mary Ella Greenleaf, leidt de zangeres al jaren haar band Blue Mercy. Ze heeft vier albums opgenomen, de laatste is I Ain’t Playin’ uit 2022 .

Soulblueszangeres Sugaray Rayford komt uit Texas en begon zowel met zingen als drummen in de kerk. Opgegroeid met gospel en soul, stapte hij op 12-jarige leeftijd over naar hedendaagse muziek en daarna naar blues. In 2010 bracht hij zijn eerste soloalbum uit en heeft er inmiddels zeven op zijn naam staan. Voor Someone Save Me uit 2019 ontving hij een Grammy Award-nominatie voor Best Contemporary Blues Album en won hij zowel in 2019 als in 2020 prijzen bij de Blues Music Awards. Vorig jaar verscheen zijn laatste album, In Too Deep .

De volledige line-up is als volgt:

Donderdag 6 april opening in Kura Hulanda: Harlem Lake

Vrijdag 7 april: Annika Chambers & Paul DesLauriers, SaRon Crenshaw Band, John Németh, Victor Wainwright & The Train

Zaterdag 8 april: Ron Artis II & The Truth, Terrie Odab, Diunna Greenleaf, Sugaray Rayford Band.

Bron: Persbureau Curacao