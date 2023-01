PBC | Tweede Kamer kan niets met Papiamentstalige moties van de Staten van Curaçao

Persbureau Curacao

DEN HAAG – De Tweede Kamer vindt dat het aan Curaçao is om informatie die zij deelt in een begrijpelijke taal aan te bieden. Nu sturen de Staten van Curaçao moties op in het Papiaments. Vaak worden die gearchiveerd zonder dat iemand ze leest of weet wat er staat.

Tijdens de eerste commissievergadering dit jaar spraken Kamerleden over dit onderwerp. Tweede Kamerlid Jorien Wuite van D66, die zelf roots heeft op Sint Maarten vroeg of er een procedure is om deze teksten te vertalen. Die is er niet en de griffie heeft het te druk om ze voor Kamerleden te vertalen.

Bijkomend probleem is dat de moties vaak als plaatje worden opgestuurd en niet als tekstdocument. Een eventueel vertaalprogramma kan er dan niets mee.

De Curaçaose Staten is nu gevraagd om de stukken op een andere manier te sturen.

Bron: Persbureau Curacao