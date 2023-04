ParadiseFM | Behandeling uitleveringsverzoek Nuto Wawoe in mei

NLS-kopstuk Nuto Wawoe zit nog achter slot en grendel in de Dominicaanse Republiek. Woensdagochtend 11 uur buigt de rechtbank in Sto. Domingo zich over het uitleveringsverzoek aan Curaçao en Sint Maarten.

Deze zou eerst op 26 april worden behandeld, maar is uitgesteld. De Curaçaoënaar vroeg om een Papiamentstalig tolk. Daardoor zou hij de zitting beter kunnen volgen. Nuto wordt vervolgd in de Themis-zaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelname aan een criminele organisatie, liquidaties, witwassen van geld en drugshandel.

De Nederlandse criminelen Dennis G en Terence van de V., die op dezelfde dag als Nuto zijn gearresteerd, zijn overgeplaatst naar de beruchte Najayo gevangenis. Hun zaak wordt pas op 13 juni behandeld. Beiden zouden lid zijn van de Mocro Maffia van meestercrimineel Ridouan Taghi.

Bron: ParadiseFM