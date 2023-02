Nu.cw | Samenwerking tussen RdK en CPR stopt per direct

De samenwerking tussen Refineria di Kòrsou (RdK) en Caribbean Petroleum Refinery (CPR) stopt per direct. Dat is de uitkomst van het overleg tussen beide partijen, dat dinsdag plaatsvond. CPR was tot op heden kandidaat rondom het proces van het management van de raffinaderij en de afspraken over Bullenbaai.

Daarnaast laat RdK weten dat CPR geen partij meer is die mag meebieden in het proces van het openen van de raffinaderij. De afspraken die zijn gemaakt over de plaatsing van tanks die in Bullenbaai zouden komen, worden vooralsnog gewoon nagekomen onder dezelfde voorwaarden.

RdK komt binnenkort met een reactie richting de bevolking, hoe het proces rondom het openen van de raffinaderij er in de toekomst uit komt te zien.

Bron: Nu.cw