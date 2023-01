Nu.cw | KLM start proef met wifi aan boord

KLM start deze maand met een proef om wifi beschikbaar te maken op intercontinentale vluchten. Van de vier grootste maatschappijen op Schiphol is KLM de enige die internet aanbiedt.

Tui Fly, EasyJet en Transavia doen dit nog niet. De test van KLM moet duidelijk maken of het mogelijk is om tijdens een intercontinentale vlucht een stabiele, goede internetverbinding te kunnen aanbieden. Behalve de technische kant van deze test, wil KLM met deze proef ook proberen te achterhalen in hoeverre klanten bereid zijn voor deze dienst te betalen. Op dit moment biedt KLM alleen wifi aan in in bepaalde toestellen van het type Boeing 777 en Airbus A330.

Luchtvaartmaatschappijen zoeken al jaren naar opties om wifi aan boord van vliegtuigen beschikbaar te stellen. Het is lastig om continu een goede verbinden te behouden op 10 kilometer hoogte als er 900 kilometer per uur gevlogen word. Er zijn nu verschillende oplossingen gevonden, waaronder het plaatsen van een Starlink-satellietontvanger in het toestel.

Bron: Nu.cw