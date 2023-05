NTR | ‘Wie Felix de Rooy niet kent, heeft de boot gemist’

Felix de Rooy (70), de Curaçaose filmmaker, regisseur, kunstenaar en acteur, staat in Nederland volop in the picture. Letterlijk en figuurlijk: in het Stedelijk Museum in Amsterdam is zijn werk nu te zien en in filmmuseum Eye is aandacht voor zijn films.

Met applaus wordt De Rooy welkom geheten in Eye Filmmuseum in Amsterdam. Twinkelende ogen. In het publiek zijn vooral oudere mensen die zijn werk kennen of er wel van hebben gehoord. Veel waardering is er voor de man die de afgelopen jaren toch wat op de achtergrond is geraakt.

Felix de Rooy is geboren op Curaçao waar hij opgroeide. Hij woonde ook in Suriname, Mexico en in de Verenigde staten. Hij begon aan de Vrije Academie in Den Haag en in New York behaalde hij zijn master in Film en Directie.

Hij is bekend van zijn vele schilderijen en andere kunstwerken waarin hij een kritische blik werpt op met name het koloniale verleden. Dat doet hij vanuit een zwart Afro-Caribische blik. Bekend is zijn tentoonstelling Wit over Zwart eind jaren tachtig, waarin hij laat zien hoe er vanuit het witte perspectief, stereotype beelden worden gemaakt van zwarte mensen.

Met zijn werk raakt hij issues aan die alle lagen van de bevolking aangaan: taboes en vooroordelen over ras, gender en seksualiteit. Vaak gaan zijn kunstwerken over kleurrijke en dromerige beelden, waarin menselijke mythische figuren centraal staan.

Zijn stijl noemt hij zelf ‘psychic realism’; wat dat precies is, blijft vaak lastig te begrijpen voor het grote publiek. Zowel met de tentoonstelling in het Stedelijk Museum als het filmprogramma in Eye wordt geprobeerd het werk voor een grote publiek toegankelijk te maken.

Vernon Chatlein, een invloedrijke Caribische muzikant en componist, heeft zich laten inspireren door De Rooy. “De mensen die hem niet kennen, hebben de boot gemist.. Simpel”, zegt hij.

