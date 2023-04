NTR | Anthony Godett: ‘Curaçao kent haar eigen helden niet, onderwijs faalt’

Een simpele vraag: wie zijn de Curaçaose helden? Op het eiland komt daar steeds moeilijk antwoord op, merkt oud-politicus Anthony Godett. “Als mijn vader nog leefde, dan was hij razend over ons gebrek aan kennis.”

‘Noem drie helden van Curaçao’, vraagt de presentatrice aan de kandidaten die meedoen aan de jaarlijkse Koningin Carnaval-verkiezing. Daar staat ze, live op tv en tegenover een groot publiek, hardop na te denken. Ze kan geen één held benoemen.

Zou het de zenuwen zijn? De presentatrice helpt haar door te fluisteren: ‘Papa Godett, Tula..’ Vervolgens vraagt ze aan de kandidaat wat Tula voor Curaçao heeft betekent. Ook daar komt moeilijk een antwoord op.

Het leidt tot ophef op sociale media: het zoveelste, pijnlijk bewijs dat het onderwijs op het eiland aan het falen zou zijn. Die conclusie deelt Godett al langer, vertelt hij.

“Ik merk vrijwel dagelijks dat jongeren én volwassenen weinig weten over onze geschiedenis. Op mijn Facebook post ik regelmatig quiz-vragen. Laatst wisten weinig mensen welke van de vier bruggen naar prinses Amalia en koningin Wilhelmina vernoemd zijn. Een simpele vraag.”

Een ander voorbeeld. Twee belangrijke jaartallen voor veel mensen ‘niets’, ziet hij. “1863, het jaar waarin de slavernij werd afgeschaft. 1922, het jaar waarin Felix Chacuto de eerste grote staking bij de haven heeft geleid.”

Woensdag is de sterfdag van zijn vader Wilson Papa Godett. Onder leiding van deze vakbondsleider, werd een van de belangrijkste stakingen ooit op het eiland gehouden. ‘Trinta di Mei’ is een keerpunt in de Curaçaose geschiedenis als het gaat om de emancipatie van de zwarte bevolking, zeggen historici. Maar de vraag is wat jongeren hierover kunnen vertellen, vreest Godett.

30 di Mei Veel mensen herinneren nog de beelden van rellen, van Willemstad die in vlammen staat. De havenarbeiders accepteerden op 30 mei 1969 het niet meer dat zij minder werden betaald en slechter werden behandeld vanwege hun kleur, economische klasse en geslacht. Het leger werd ingeschakeld. Bij de rellen kreeg Papa Godett kreeg een kogel in zijn rug, maar hij overleefde het. De Antilliaanse regering trad af, vervolgens won Godett met zijn radicaal-socialistische partij FOL de verkiezingen. Meer weten? (Nationaal Archief)

Het valt Anthony Godett nog steeds op dat scholen op Curaçao focussen op de Europese geschiedenis. “Toen mijn vader nog leefde, was hij razend dat wij mensen aanbidden die niets voor het eiland hebben betekend. We benoemen nog steeds amper de mensen die wel veel hebben gedaan voor onze emancipatie. ”

Over verzetsheld Tula werd ook jarenlang negatief gesproken op het eiland, door gebrek aan kennis. “Over Papa Godett, is weinig geschreven. Wat beschikbaar is, is vaak negatief: “dat hij Curaçao in de fik heeft gestoken, dat hij ongeschoold is en een racist is. Allemaal niet waar.”

“Hij voerde een strijd tegen misbruik van mensen; het maakte hem niet uit van waar je komt, wat voor religie je hebt of welke huidskleur je hebt. Hij kwam voor ze op!”

Wie door wil hebben hoe Curaçao omgaat met haar belangrijkste historische figuren, zou gewoon eens moeten rondkijken op straat, zegt Godett. Verschillende pleinen die een eerbetoon zouden moeten zijn voor de helden, zijn ‘aan het vergaan’.

“Er zijn verschillende straatnaamborden die kapot zijn, zoals het naambord voor mijn vader Wilson Papa Godett. In 2020 besloot de overheid het eraf te halen, zogenaamd om het te repareren. Tot op de dag van vandaag staat het er niet.”

De herdenkingsdag 30 di Mei is over een maand. “Voor veel jongeren betekent het niets”, zegt Anthony Godett. De jongeren of volwassenen beschuldigen, wil hij niet doen. “Armoede is een groot probleem. Wie honger lijdt, is niet geïnteresseerd in de geschiedenis.”

Wel geeft hij de schuld aan de onderwijsministers. “De ministers komen en gaan. Ze hebben allemaal lesmateriaal beloofd, zodat docenten onze jongeren kunnen onderwijzen over onze mensen en cultuur. Ons onderwijs heeft gefaald.”

“Onze overheid geeft maar incidenteel aandacht aan belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis, via persberichten. Politici praten het hele jaar door over nation building, maar er gebeurt niks structureels. Misschien moeten we ook maar een quiz organiseren voor die politici.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk