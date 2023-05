AntilliaansDagblad | Pisas doet Staten geen belofte

Osepa wil toezegging over onderlinge regelingen

Willemstad – Premier Gilmar Pisas (MFK) doet geen harde toezegging aan de Staten dat in de toekomst onderlinge regelingen pas ondertekend worden nadat het parlement hierover geïnformeerd is.

Dat blijkt uit een schriftelijk en in het Nederlands opgesteld antwoord van Pisas aan coalitiegenoot Statenlid Sheldry Osepa (PNP). Die beklaagt zich erover dat de Staten niet geïnformeerd zijn vooraf aan het tekenen van de Onderlinge Regeling (OR) met Nederland in april van dit jaar.

Osepa vraagt in zijn brief om een harde toezegging van Pisas dat met de Nederlandse regering, of op dit moment Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties, afgesproken wordt dat er geen regelingen ondertekend worden vóórdat het parlement daarover geïnfomeerd wordt. Pisas antwoordt echter dat de regering de ondertekening van overeenkomsten met andere landen binnen het Koninkrijk bespreekbaar kan maken bij de Staten, maar dat er ‘uiteenlopende redenen’ kunnen zijn dat dit niet mogelijk is.

,,Indien de regeringen die het aangaat van oordeel zijn dat informatie vooraf aan de Staten of het algemeen publiek niet dienstig zal zijn aan het welslagen van het project, dan zal met enige terughoudendheid moeten worden opgetreden om het project niet onnodig te schaden. Zolang dat risico niet aanwezig is, zal de regering de Staten steeds vooraf informeren over de inhouden van de desbetreffende overeenkomst”, aldus Pisas.

Hij geeft aan geen zicht te hebben op afspraken bij andere ministeries, maar waar het Algemene Zaken (AZ) betreft, zijn er op dit moment twee overeenkomsten in voorbereiding, te weten een protocol voor de instelling van een Koninkrijkscommissie die de Koninkrijksconferentie 2023 voorbereidt en een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Koninkrijk en Frankrijk met het oog op samenwerking bij het verwerven van fondsen van de Europese Unie (EU).

Daarover stelt Pisas: ,,Beiden betreffen geen overeenkomsten over inhoudelijke thema’s, maar over de werkwijze bij de voorbereiding van een Koninkrijksconferentie en de instelling van technische werkgroepen voor de samenwerking tussen de Nederlandse Landen en Gebieden Overzee (LGO) en de Franse Ultra Perifere Gebieden (UPGs) bij het verwerven van EU-fondsen voor gemeenschappelijke regionale projecten.”

De premier gaat verder niet in op de opmerking van Osepa dat de Staten geïnformeerd wensen te worden over de afspraken in het Landspakket en de Uitvoeringsagenda die verbonden zijn aan de OR. Dit punt is deze week ook in de Statenvergadering naar voren gekomen, en daar heeft de premier ook nog niet op gereageerd. Hier wordt eerdaags een nieuwe vergadering voor ingepland waarin de premier op Statenvragen zal ingaan.

Osepa wijst Pisas ook op wat er in februari tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) is afgesproken: ,,In gevallen waarin sprake is van het tot stand brengen van onderlinge regelingen die de autonome landsbevoegdheden betreffen, moeten de Staten van het betrokken Caribische land gedurende het gehele traject geïnformeerd worden over de aard en reikwijdte van de te treffen regeling.”

Bron: Antilliaans Dagblad