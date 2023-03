AntilliaansDagblad | ‘Ommekeer met vrouw in politiek’

Zij kan zorgen voor verandering



Willemstad – Het Women’s Steering Committee Curaçao (WSCC) en alle organisaties die hieraan verbonden zijn moeten zorgen voor de ontwikkeling van vrouwen vooral op het gebied van technologie.

Dat was ook het centrale internationale thema van de Vrouwendag. ,,We moeten actiever zijn in de politiek, zodat we onze invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs”, aldus voorzitter Mirieta Lourens-de Lanoy. Zij sprak tijdens een kerkdienst afgelopen week op de internationale Vrouwendag.

En daarmee haakte zij aan op oud-politicus en -premier Maria Liberia-Peters die ook het woord voerde als een van de medeoprichters van WSCC. Zij heeft licht geworpen op enkele strijdvaardige vrouwen die aan de wieg stonden van WSCC, dat over twee jaar 50 jaar bestaat. Zij is verder ingegaan op hoe WSCC internationaal tot stand kwam in New York in de vorige eeuw en hoe de vrouwenbeweging geleid heeft tot het instellen van de internationale Dag van de Vrouw door de Verenigde Naties.

De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) was ook van de partij. Zij ging dieper in op de bescherming van vrouwen in sociale media. ,,Te vaak worden meisjes en vrouwen slachtoffer van misbruik via sociale media, zoals sexting en pornografie”, aldus de minister.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat jonge onderstandstrekkers digitaal wegwijs gemaakt worden. Daar wordt door het ministerie aandacht aan besteed, zodat deze vrouwen makkelijker de arbeidsmarkt op kunnen.

Niet alleen WSCC stond stil bij de positie van de vrouw. Ook het Sentro di Dama (Seda), de naam zegt het al, stond bij deze speciale dag stil met een high tea. Er is vooral stilgestaan bij gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen de verschillende nationaliteiten.

Tot slot was er ook een bijeenkomst op de University of Curaçao (UoC) met als thema vrouwelijke juristen. ,,Een inspiratie- en empowermentvolle middag met vrouwelijke juridische sprekers aan de top”, zo luidde de aankondiging. Sprekers waren Flora Goudappel, Suzanne Camelia-Römer, Eunice Saleh, Jennifer Fer en Sueena Francisco.

Bron: Antilliaans Dagblad