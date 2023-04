AntilliaansDagblad | Albatros krijgt warm welkom op Hato

Willemstad – Na vier jaar van gesloten grenzen was het woensdagochtend dan eindelijk zover: Albatros Airlines landde als eerste luchtvaartmaatschappij uit Venezuela weer op Hato.

Deze inaugurele vlucht, uitgevoerd met een Embraer 120, werd traditioneel welkom geheten met een watersaluut.

In de aankomsthal had Albatros Airlines een feestelijke ceremonie georganiseerd, waarbij met cocktails werd geproost op deze heugelijke gebeurtenis. Jonny Andersen, ceo van Curaçao Airport Partners (CAP), hield een korte speech:

,,Nu we Albatros Airlines verwelkomen met deze inaugurele vlucht, markeren we een belangrijke stap in de herverbinding van twee landen met eeuwenoude banden. Zoals we al eerder zeiden, ziet CAP dit als het herstel van een historische band, en we kunnen er niet trotser op zijn dat we zo’n sleutelrol spelen in een moment waar we al een paar jaar op wachten”, aldus Andersen. Hij eindigde zijn toespraak door alle betrokken partners te feliciteren, en in het bijzonder de mensen van Curaçao en Venezuela.

Ook de Curaçao Tourist Board (CTB) reageert positief op het weer tot stand komen van het vliegverkeer tussen beide landen.

Woordvoerder Sonairie Kleinmoedig zegt hierover: ,,De CTB is erg blij dat we weer toeristen uit Venezuela kunnen verwelkomen. Venezuela is altijd een belangrijke markt geweest voor Curaçao en de CTB voert al verschillende marketingacties uit in Venezuela.”

Vooruitlopend op de heropening van de grens, heeft CTB vorige maand een bijeenkomst georganiseerd voor salesmanagers in de toeristische sector. ,,Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de potentiële bezoeker uit Venezuela, handelspartners in Venezuela, connectiviteit tussen Venezuela en Curaçao, en de visumaanvraagprocedure”, aldus Kleinmoedig.

Foto Jeu Olimpio

Bron: Antilliaans Dagblad