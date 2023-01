NTR | ‘Fietsen op Bonaire is levensgevaarlijk’

In amper tien dagen tijd zijn twee Nederlandse fietsers omgekomen bij verkeersongelukken op Bonaire. Zoiets gebeurde nooit eerder op het eiland. Wat is er aan de hand?

Een bestelbus rijdt een 66-jarige fietser aan; een dag daarna overlijdt hij. In de vroege ochtend van Eerste Kerstdag wordt nog een fietser doodgereden, vervolgens rijdt de autobestuurder weg. De verdachte is gepakt en de politie is dringend op zoek naar getuigen.

De dood van de twee fietsers laten Bonaire in shock en boosheid. Niet alleen het rijgedrag van sommigen is levensgevaarlijk; bijna alle wegen op het eiland hebben (diepe) gaten door jarenlang gebrek aan onderhoud.

Nick Madlener plaatst op Facebook een foto van Kaminda Lagun, waar ook vrachtwagens rijden richting de afvalstort. “Je kunt niet eens op je eigen weghelft blijven, levensgevaarlijk voor onder andere scooters. Is al een maand zo, en wordt steeds dieper en breder.”

Veel drukke wegen, zoals de Kaya International die van de luchthaven naar Kralendijk gaat, zijn bovendien te smal waardoor het voor fietsers of scooters gevaarlijk wordt als ze toch door auto’s worden ingehaald. Het leidt bovendien tot files en zichtbare irritaties.

“Ik vraag me af wat mensen bezielt om op deze eilanden te gaan fietsen op straat”, schrijft een inwoner onder een Facebook-bericht van nieuwssite Bonaire.nu. “Op Bonaire is het verkeer veel drukker geworden en de wegen zijn zelfs voor auto’s slecht, laat staan voor fietsers. Iedereen, maar dan ook iedereen, weet dat dat bijna gelijk is aan een death wish.”

Steeds meer fietsen op Bonaire

De wegen zijn in vergelijking met tien jaar geleden fors drukker geworden dankzij bevolkingsgroei en toerisme. Vooral mensen uit Europees-Nederland die met de fiets naar werk gaan of boodschappen halen.

Sommige mensen wijzen erop dat ze op Bonaire noodgedwongen afhankelijk zijn geworden van de fiets of scooter, omdat een auto te duur is. Ze zouden veel liever het openbaar vervoer nemen, maar dat is er niet in deze bijzondere gemeente van Nederland.

“Elke keer met angst op mijn fiets gestapt toen ik nog geen ander vervoer had”, luidt een van de andere reacties. “Een keer op 5 centimeter verschil bijna geschept. Een keer moest ik uitwijken en ben toen hard gevallen.”

Gemeentebestuur vindt kritiek inwoners ‘te gemakkelijk’

Net als op sociale media, worden er bij praatprogramma’s zoals op Live99 FM volop de discussie gevoerd. Veel inwoners vinden dat de verkeersveiligheid al jaren op het spel staat doordat de Bonairiaanse politiek geen verantwoordelijkheid neemt. Anderen vinden dat het vooral aan het gevaarlijk rijgedrag van mensen zelf ligt.

Gedeputeerde Elivis Tjinasjoe (Welzijn, Sportbeleid en Publieke Gezondheidszorg) voelt zich door de commotie geroepen om te reageren. “Voor de toenemende verkeersonveiligheid zijn verschillende oorzaken. Vaak wordt gewezen naar de slechte staat van onze wegen, maar ik vind dat te gemakkelijk. We moeten ook naar onszelf durven kijken”, zegt hij in een persverklaring.

Het overschrijden van het maximumsnelheid op Bonaire is een veelvoorkomend probleem. In de maand december zijn er verschillende verkeerscontroles gehouden. Vijftien mensen zijn aangehouden omdat ze dronken achter het stuur zaten. De politie spreekt van een ‘zeer verontrustende’ situatie.

Gedeputeerde Tjin Asjoe (MPB) zegt alcoholmisbruik op het eiland verder te willen aanpakken. Daarover wil hij nieuwe afspraken maken met het Nederlandse kabinet.

Renovatie wegennet kost 250 miljoen Het kost naar schatting 250 miljoen dollar om wegen te krijgen zoals in andere gemeenten. Op dit moment worden vooral spoedreparaties gedaan: de wegen krijgen slechts één laag asfalt; terwijl ze smal blijven, zonder trottoir en zonder fietspad. Ook ontbreekt op verschillende plekken de bewegwijzering zoals de lijnen en verkeersborden die voorrangswegen moeten aangeven. “Zoals gewoonlijk heeft het huidige eilandbestuur stevig vastgehouden aan hun populistische motto, zonder visie: laat het asfalt vloeien, met alle gevolgen van dien voor onze verkeersveiligheid”, zegt eilandraadslid Daisy Coffie (M21). De oppositie wil dat de wegen worden vervangen dor geld te gebruiken wat op andere posten overblijft.

Gerelateerde artikelen:

Bron: NTR/CaribischNetwerk