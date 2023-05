AntilliaansDagblad | Relatief weinig diefstallen op Bonaire

Kralendijk – In 2022 is het aantal diefstallen op Bonaire in vergelijking met 2021 in zijn totaliteit afgenomen. Ook diefstal met geweld laat een daling zien.

Het aantal mishandelingen is juist toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers die het Korps Politie Caribisch Nederland gisterochtend bekendmaakte.

De daling van het aantal diefstallen begon in 2020 en blijft sindsdien relatief laag. Het aantal ging van ongeveer 325 in 2019 naar 262 in 2022. Waarschijnlijk lag de coronapandemie hieraan ten grondslag doordat meer mensen thuis bleven en er minder toeristen naar het eiland kwamen.

,,Dat de cijfers laag blijven komt mogelijk doordat criminelen hebben ontdekt dat cybercrime makkelijker en winstgevender is”, aldus plaatsvervangend korpschef Ronald Zwarter. Diefstal met geweld is ook gedaald, van 19 gevallen in 2019 naar zes in 2022. Het aantal gevallen van straatroof was vorig jaar zelfs nul. Van de zes berovingen zijn er inmiddels vier opgelost, aan de andere twee zaken wordt nog gewerkt.

In 2022 zijn er 188 aangiftes binnengekomen van mishandeling waarvan 23 met een wapen. Er is tien keer aangifte gedaan van kindermishandeling en 61 keer van huiselijk geweld. Voor zowel mishandeling met een wapen als de laatste twee genoemde vormen van mishandeling betekent dit een toename ten opzichte van 2021. Er is afgelopen jaar geen sprake geweest van daadwerkelijke moord of doodslag. Wel is er acht keer aangifte gedaan van een poging daartoe. Van deze aangiftes zijn er inmiddels zeven opgelost en naar één zaak wordt nog onderzoek gedaan.

Het aantal aangiftes van poging tot moord of doodslag is sinds 2019, na een kleine daling in 2020 en 2021, gestegen van vier naar acht. Het aantal vernielingen is in vergelijking met de afgelopen jaren licht gedaald, van iets meer dan 120 naar 96. Er is vorig jaar 99 keer iemand bedreigd waarvan 25 keer met een vuurwapen. Het aantal zedendelicten bedroeg vorig jaar 13 en dat is iets meer dan in 2019 maar minder dan in 2021.

Bron: Antilliaans Dagblad