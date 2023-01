PBC | Openbaar Ministerie bevestigt aangifte premier vanwege onregelmatigheden bij het Arubahuis

Persbureau Curacao

ORANJESTAD – Het Openbaar Ministerie op Aruba bevestigt dat premier Evelyn Wever-Croes aangifte heeft gedaan vanwege vermeende onregelmatigheden in het Arubahuis in Den Haag.

Wanneer zij dat heeft gedaan is niet bekend. Het borrelt al lang tijd niet in Den Haag, waar de gevolmachtigde minister Guillfried Besaril vorig jaar juni opstapte om – naar eigen zeggen – persoonlijke redenen.

Sinds dat plotselinge vertrek in juni is druk gespeculeerd over de reden van zijn vertrek. In de media werd zijn opstappen gelinkt aan een onderzoek van de Centrale Accountantsdienst van Aruba naar onregelmatigheden met toelages op het Arubahuis. Daar zouden ook medewerkers van het Arubahuis bij betrokken zijn.

De reden dat het OM nu publiekelijk bevestigt dat zij de aangifte in huis hebben en gaan kijken of er redenen zijn om tot strafvervolging over te gaan, komt door een brief van Arthur Dowers en Mike de Mez van de AVP. Die denken dat er een spelletje door de MEP wordt gespeeld om mensen ut de wind te houden.

Vanwege de ontstane media-aandacht heeft het OM besloten om de reactie aan Dowers en De Meza in een persbericht naar buiten te brengen.

