Ingezonden | Schending grondrechten stemgerechtigden Aruba

Vandaag laten we drs. Gregory M. Peterson aan het woord.

Op 23 juni 2021 heeft de LAR-rechter (Landsverordening administratief recht) in Aruba een uitspraak gedaan waardoor ik me als burger van Aruba miskend en ernstig beschadigd voel in het daadwerkelijk realiseren van mijn grondrechten.

Wat daaraan heeft bijgedragen is dat het mij door het gerecht niet werd toegestaan om mij aan de zijde van de minister van Algemene Zaken te voegen. Mijn verzoek per open brief om niet op basis van artikel 10 lid 2 van de Kiesverordening mijn persoonsgegevens met politieke partijen te delen was van centraal belang in de zaak.

Dit brengt me tot het schrijven van deze open brief. De gang van zaken die aanleiding waren voor de uitspraak, zijn bekend. Waar ik aandacht voor vraag, is het resultaat. Naast burger van Aruba ben ik een persoon met de Nederlandse nationaliteit en ben ik Europees burger. Hierdoor mag ik rekenen op een effectieve werking van mijn grondrechten.

Dit geldt in relatie tot de overheid en ook tot derden en in de relatie tussen die twee, zoals dat is bij politieke partijen die deel willen uitmaken of al deel uitmaken van een van de organen van de overheid. Dit zijn bijvoorbeeld de Ministerraad en de Staten van Aruba. In het Europees deel van Nederland, in Caribisch Nederland en in Sint Maarten is het niet meer mogelijk dat politieke partijen de regering verzoeken om een belangrijk deel van het bevolkingsregister, in de format van kiezersregister, in handen te krijgen.

In Aruba is dit wel mogelijk, omdat de Arubaanse wetgever, dus de regering en Staten samen, nalatig is geweest om de wetten in Aruba aan te passen om de juiste bescherming te bieden aan een van mijn belangrijkste grondrechten. Het grondrecht van eerbiediging van mijn persoonlijke levenssfeer, die is geregeld in artikel I.16 van de Staatsregeling van Aruba is een nationale uitdrukking van artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Deze rechten behoren mij bescherming te bieden tegen verzameling, verwerking en doorgifte van mijn persoonsgegevens zonder democratische noodzaak en zonder dat ik precies weet wat het doel daarvan is en hoe deze gegevens precies worden gebruikt. In Europa zijn deze rechten ondertussen expliciet gemaakt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze rechten eisen handhaving tegen schending.

De LAR-rechter heeft ondanks een ogenschijnlijk aardige belangenafweging de kans gemist om mij het niveau van bescherming van mijn persoonsgegevens te bieden die wel aan Europese burgers en burgers in twee landen binnen het Koninkrijk (vier eilanden binnen het Caribisch deel) worden geboden.

Het is mijn mening en volgens mijn rechtsgevoel mogelijk geweest dat de rechter in dit geval artikel I.22 van onze Staatsregeling van Aruba had toegepast. Dan was het mogelijk om de daad van de minister van Algemene Zaken om artikel 10 lid 2 van de Kiesverordening buiten werking te stellen als een rechtmatige handeling te beoordelen en het verzoek van de AVP af te wijzen.

Maar de LAR-rechter heeft helaas besloten dat naam en kiesdistrict van kiezers worden gedeeld met de partij die de zaak heeft aangespannen. En omdat toch enkele gegevens zijn gedeeld met deze partij, zagen wij op 24 juni 2021 dat leden van deze partij dit deel van het kiezersregister hebben gepubliceerd op Facebook. Dit is een kwalijke, niet legitieme en te veroordelen vorm van schending van de grondrechten van alle stemgerechtigden in Aruba.

Hopelijk ziet het gerecht nu in waarom ik heb verzocht om mijn persoonsgegevens niet met politieke partijen te delen. Daarom doe ik een beroep op alle geadresseerden van deze open brief om mijn grondrechten en die van mijn medeburgers het respect te tonen dat ons toekomt. De bescherming van onze persoonsgegevens dient zo spoedig mogelijk op het niveau te worden gebracht als die van alle Europese burgers in Europa en van onze medeburgers in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Graag zie ik acties om dit te bereiken.

Met alle respect en gevoelens van hoogachting.

drs. Gregory M. Peterson,

Aruba

De auteur van deze opinie, drs. Gregory M. Peterson, richtte deze brief aan de rechterlijke macht, politieke partijen, Staten van Aruba en regering, alsmede gouverneur van Aruba en de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba.