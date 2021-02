Ingezonden | Ongekend onrecht (2)

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Kenneth Martis (PIN) aan het woord.

Alvorens te reageren op de inhoud van het ingezonden stuk van 19 februari jongstleden in het Antilliaans Dagblad van de heer George Lichtveld, is het van belang vast te stellen wat mevrouw Suzy Camelia-Römer heeft verklaard tijdens het radioprogramma van de heer Dwight Rudolfina, ‘Punto di Enfoke’, bij Radio MAS.

Camelia-Römer heeft volgens een publicatie in het AD van 16 februari tijdens het programma verklaard dat tijdens een pandemie- situatie zoals deze waarin de autonome Caribische landen van het Koninkrijk zijn beland, Nederland (lees: het Koninkrijk) de plicht heeft direct financiële hulp aan de Caribische landen te verlenen op basis van de regeling voor onderlinge bijstand en de waarborgfunctie.

Het voorgaande houdt in dat de Koninkrijksregering de plicht heeft de landen te ondersteunen zonder deze steun te binden aan vergaande voorwaarden die ontoelaatbaar zijn. Dit standpunt ontleent Camelia-Römer aan artikel 43 lid 2 van het Statuut. Ook tegen het feit dat drie personen zonder enige kennis of binding met de eilanden vanuit Den Haag, in een Nederlandse rechtspersoon zullen worden benoemd om zelfstandig invulling te geven aan de inhoud en implementatie van maatregelen die van toepassing zijn op Curaçao, heeft Camelia- Römer ernstige bedenkingen. Temeer nu reeds vaststaat dat bepaalde maatregelen van het Landspakket zullen leiden tot expliciete toename van de armoede onder de Curaçaose bevolking.

Deze personen zullen na de inwerkingtreding van het Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) en het Landspakket over de lokale hervormingen gaan beslissen, zonder dat Curaçao, Sint Maarten en Aruba daar invloed op uit kunnen uitoefenen.

Ook hiermee kan Camelia-Romer zich niet verenigen. Haar bezorgdheid baseert zich op de gevolgen van de voorgenomen zware bezuinigingsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de financiële steun die Nederland biedt, en die bij uitvoering ervan de on- en minvermogenden van ons eiland meedogenloos hard zullen treffen. Zij is dan ook de mening toegedaan dat de door de regering aanvaarde maatregelen onvoldoende zijn onderhandeld en ten gevolge hiervan tot een ‘ongekend onrecht’ zullen leiden.

Volgens Camelia-Römer heeft Nederland onder de huidige financiële crisis, mede veroorzaakt door de pandemie, geen andere keuze dan de eilanden, in bijzondere crisistijden zoals nu, tegen normale financieringscondities bij te staan. Met de waarborgfunctie wordt gedoeld op het bepaalde in artikel 43, tweede lid van het Statuut van het Koninkrijk, dat luidt: ,,Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk”.

Volgens haar geldt deze bepaling niet alleen wanneer het Nederland uitkomt, maar ook wanneer ingrijpen noodzakelijk is ter bescherming van de autonome landen en deze bescherming Nederland geld kost. In casu kan ‘ongekend onrecht’ dan ook worden gedefinieerd als ‘een onovertroffen grove inbreuk op rechtvaardigheid gelijk aan een oneerlijke verdeling van voorrechten en goed’.

Camelia-Römer heeft als staatsrechtjurist het recht een interpretatie te geven aan de voorwaarden opgenomen in het Coho. De lezer of radioluisteraar kan en mag van mening verschillen met Camelia- Römer. Dit ontneemt haar echter het recht niet om een eigen mening te hebben die zij bovendien nogmaals in de Amigoe van 17 februari nader heeft toegelicht. Zij is een voorstander van het verder uitbouwen van de relatie met de landen Nederland, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden op talrijke gebieden op basis van gelijkwaardigheid.

Dit heeft zij tijdens haar regeerperiode steeds genoegzaam bewezen. Dan nu de reactie van de heer Lichtveld: George Lichtveld, geen politiek leider of kandidaat op een lijst, maar wegens fraude bij het postbedrijf veroordeelde opinieschrijver, meent de opportunistische wijsheid te hebben om over zaken waarover bij hem het oordeelvermogen ontbreekt iets te schrijven.

Dat George Lichtveld er nooit genoeg van zal hebben om Camelia-Römer onrecht te doen is al een tijd duidelijk. Immers, vanaf het moment dat de ‘toezichthouders’ (stichting Sona bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis) die voor de forse betalingen aan Lichtveld wegens onbekende diensten gevraagd werden om verantwoording af te leggen, wist George dat hij weer betrapt werd op oneigenlijk en bedenkelijk verdienen uit overheidskas.

Wanneer we nu de zakelijk onderbouwde uitleg van Camelia- Römer plaatsen naast de hysterische reactie van Lichtveld – geschreven op een minachtende, geringschattende en beledigende toon – dan roept deze reactie de volgende vraag op: verdient de mening van de heer Lichtveld enige waarde wanneer hij keer op keer blijkt niet in staat te zijn de in zijn ingezonden stukken gevoerde stellingen met objectieve argumenten te onderbouwen? Ik dacht van niet.

De ingezonden stukken van de heer Lichtveld doen mij terugdenken aan het jaar 1990 toen de Raad van Beroep in ambtenarenzaken zijn ontslag als directielid van de Landsradio bekrachtigde. Reeds in 1990 wees de voorzitter van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken hem op de juiste spelregels die gelden wanneer je als ondergeschikt directielid van een overheidsdienst kritiek wenst te uiten tegen je superieur, destijds de minister van Verkeer en Vervoer.

Alhoewel Camelia-Romer niet de werkgever is van de heer Lichtveld blijft het advies van de voorzitter van de Raad van Beroep ook in casu van onschatbare waarde.

,,Die kritiek moet wel zakelijk zijn en van argumenten voorzien en mag niet minachtend, geringschattend of beledigend zijn.”

De door Lichtveld geuite kritiek voldeed destijds niet aan deze eisen, oordeelde de raad. Thans jaren later kan geconstateerd worden dat George Lichtveld zijn les niet heeft geleerd en waarschijnlijk ook nooit meer zal leren leven met het feit dat hij wegens fraude in een strafzaak is veroordeeld. Immers ook in deze reactie overschat de heer Lichtveld, net als destijds zijn positie binnen het staatsbestel, zijn positie binnen een overheidsbedrijf (postbedrijf) en zijn huidige positie als burger binnen onze gemeenschap en is hij niet in staat om zich bij kritiek bewust te zijn van zijn woordkeus.

Ook in dit geval overschrijdt hij de grenzen van hetgeen betamelijk is en aldus doende zijn geloofwaardigheid.

Kenneth Martis (vicevoorzitter namens het bestuur van Partido Inovashon Nashonal, PIN),

