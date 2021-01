AntilliaansDagblad | Bonaire: ‘Tijd van zorgeloosheid voorbij’

Kralendijk – Sinds donderdag loopt het aantal coronabesmettingen op Bonaire snel op.

Waren er vorige week maandag nog slechts drie actieve gevallen op Bonaire, zaterdag waren dat er al 46 en zondag stond de teller op 58 gevallen. Voor het eerst in bijna twee maanden is er weer iemand met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Deze ontwikkeling was voor het openbaar lichaam verontrustend genoeg om afgelopen zaterdag een persconferentie te houden waarin gezaghebber Edison Rijna aanscherping van de maatregelen bekendmaakte en GGD-arts Marian Luinstra-Passchier de stand van zaken toelichtte. Volgens haar is de tijd van zorgeloosheid nu voorbij. Veel mensen lopen volgens de arts al langer met klachten rond, maar lieten ze zich niet testen. Hun besmettingen komen nu allemaal tegelijk aan het licht. ,,Ze dachten dat het coronavirus niet op het eiland was”, aldus Luinstra-Passchier.

Het bron- en contactonderzoek bij zoveel mensen kost volgens haar veel tijd en menskracht. ,,We willen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Dit doen we door contacten van besmette mensen te bellen en hen, als het nodig is, in quarantaine te plaatsen. Daarom moet iemand met klachten direct bellen. Hoe eerder we het weten hoe beter. Zo voorkomen we dat anderen besmet raken.” Het aantal mensen dat in quarantaine verblijft is ook explosief gestegen, van 37 vorige week dinsdag naar 151 gisteren.

Het gaat in bijna alle gevallen om inwoners van Bonaire. In de groep van besmette mensen zijn een paar grote en een paar kleine clusters (groepen van besmette personen) te zien. Van zes besmettingen is nog geen verband met een bestaande cluster vastgesteld.

,,Het gaat bij deze clusters om familieleden, vrienden en collega’s. We zien ook dat mensen in de kerk besmet raken. Er is nog een nieuwe cluster die ontstaan is vanuit een feest en mogelijk gaat groeien. Dat is nog niet te zien in dit plaatje. Onze mensen weten nog lang niet van iedereen waar de bron van de besmetting ligt. Daar doen we verder onderzoek naar”, aldus de GGD-arts. Op de vraag over welke feesten en kerken ze het precies heeft, geeft ze vanwege de privacy geen antwoord.

Het is volgens haar nu duidelijk dat het coronavirus actief is op Bonaire. ,,Natuurlijk is het van buiten naar het eiland gekomen maar het is nu onder ons en we zien dat meer mensen besmet raken. Het virus kan zich gemakkelijk verspreiden omdat mensen de coronaregels niet meer zo nauw nemen of zelfs helemaal niet opvolgen. Ze zijn zorgeloos geworden. De cijfers laten zien waar dat toe kan leiden. We kunnen niet langer doen alsof het virus niet op het eiland is.”

Dat veel Bonairianen uitkijken naar het moment dat er gevaccineerd gaat worden snapt ze, maar op dit moment is er nog geen datum bekend waarop kan worden begonnen met inenten.

Bron: Antilliaans Dagblad