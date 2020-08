Antilliaans Dagblad | ‘Nieuws media in NL beperkt’

Willemstad – Dienst Communicatie & Voorlichting (C&V) van het ministerie van Algemene Zaken heeft een brief gestuurd naar ‘Nederlandse media’ die nieuws op Curaçao verslaan om ‘inzicht en kennis’ over de Curaçaose situatie te bevorderen.

C&V kaart aan dat Curaçao ‘door de ontwikkelingen en ernstige sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus en de intense discussies die dit met zich meebrengt over de samenwerking met Nederland, regelmatig in het nieuws is in Nederland’ en dat Nederlandse media niet altijd over actuele informatie van Curaçaose zijde beschikt.

Dit is begrijpelijk stelt C&V: het aantal correspondenten is beperkt en de actieve nieuwsvoorziening door de Curaçaose overheid strekt zich tot nu toe slechts beperkt uit tot media in Nederland. C&V stelt voor om bij de nieuwsredactie een contactpersoon te hebben die zij van ‘actuele informatie over de ontwikkelingen op Curaçao’ kunnen voorzien ‘en ook ondersteunen bij de nieuwsgaring en contacten met Curaçaose bewindslieden’.

C&V heeft hiervoor een WhatsApp-groep voor de Nederlandse pers opgezet. Hiermee wil de communicatieafdeling van de overheid – zo stelt C&V – ‘bevorderen dat er inzicht en kennis ontstaat over de Curaçaose situatie, die bijdraagt aan kritische en feitelijk correcte berichtgeving over zowel deNederlandse als de Curaçaose invalshoek bij ontwikkelingen’.

,,Wij steken hierbij de hand in eigen boezem en realiseren ons dat niet alleen de duizenden kilometers tussen de landen in het Koninkrijk, maar ook onze nationale taal die over het algemeen door ons wordt gebruikt in persuitingen (het Papiaments), zorgt voor een groot gat in feitelijke kennis over ontwikkelingen en gebeurtenissen op Curaçao. Om dat gat te overbruggen, en daardoor bij te dragen aan officiële nieuwsgaring, komen wij met aanpassingen in onze nieuwsvoorziening, om de Nederlandse media beter van dienst te kunnen zijn”, aldus C&V.

De brief dateert van 30 juli 2020.

Bron: Antilliaans Dagblad van 1 augustus 2020