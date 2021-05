DKR | Opnieuw Curaçaos webcasino voor tonnen beboet

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) heeft een boete van 440.000 euro opgelegd aan het op Curaçao gevestigde bedrijf Raging Rhino. Dit bedrijf bood via de website luckydays.com kansspelen aan Nederlandse spelers aan.

Onderzoek van de Ksa toonde aan dat de site van Raging Rhino vanuit Nederland bereikbaar was, dat het in Nederland gangbare betaalmiddel iDEAL werd gebruikt en dat er op de site verwezen werd naar een online platform dat onder meer in de Nederlandse taal hulp biedt bij verslaving. In de periode van 1 mei 2020 – 31 juli 2020 werden via iDEAL vanaf Nederlandse bankrekeningen 224.630 transacties verwerkt voor in totaal ruim 18 miljoen euro.

Vergunning

Kansspelen aanbieden mag alleen met een vergunning. Op dit moment is het nog niet mogelijk in Nederland legaal via internet kansspelen aan te bieden. Dat gaat veranderen. Op 1 april trad de Wet Kansspelen op afstand (Koa) in werking. Daardoor is het nu mogelijk een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. Bedrijven die aan alle strenge voorwaarden voldoen en een vergunning krijgen, mogen vanaf 1 oktober 2021 via internet kansspelen aanbieden.

De voorwaarden zijn erop gericht dat er straks een veilig legaal aanbod is, waarbij spelers verzekerd zijn van een eerlijk spel en beschermd worden tegen kansspelverslaving. “Daarbij hoort een strenge aanpak van illegaal aanbod, nu en ook na 1 oktober”, benadrukt René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa.

Miljarden

De website luckydays.com is vanuit Nederland niet meer bereikbaar. Raging Rhino heeft de boete betaald. Dat in slechts 3 maanden 18 miljoen omzet is gemaakt bevestigt de schattingen dat er in de online goksector op Curaçao miljarden moeten omgaan, gegeven het feit dat er duizenden sublicenties in omloop zijn. De Curaçaose overheid ziet daarvan geen cent.

Bij gebrek aan toezicht, is er geen enkel zicht op welk deel van de omzet als prijzengeld wordt uitgekeerd. De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen wordt overspoeld met klachten over vanuit Curaçao opererende webcasino’s die weigeren prijzengeld uit te betalen.

