Blog Alex Rosaria | Di ‘born again IMF-ers’ pa plan B

By Alex David Rosaria

Kashaka a bòltu. E mesun partido ku awe ke pone Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO) un banda, a brasa Fondo Monetario Internashonal (IMF) ku di 2000-2001 a protagonisá e programa frakasá di rekuperashon.

Ántes nan a preferá atendé dirèkt ku Hulanda (Trouw, 30 aprel 1998) i no ku e neoliberalnan di IMF konosí pa privatisashon, tiki regulashon, ménos gobièrnu i mas sektor privá. Awe nan ta ‘born again IMF-ers’.

Kiko a kondusí na e kambio drástiko? IMF no a kambia su agènda. E ta keda un instituto ku prinsipalmente ta para pa stabilidat monetario, balansa di pago i reformanan pro-merkado. IMF no ta un instituto di desaroyo, lokual parsemi mester ta sentral awor’ki.

Nèt e esnan ku durante kampaña a oponé neoliberalismo i a primintí un kurason soshal ta skohe IMF ku no por solushoná nos problemanan sosio-ekonomiko i di kapasidat institushonal. A lubidá e frakasonan den pasado di IMF ku a kontribuí na un éksodo di nos hendenan pa èksterior?

Mudialmente ta demostrá ku avanse ta solamente posibel via un agènda di desaroyo. Finansa balansá ta un kondishon importante pa kresementu ekonómiko, pero e no ta resultá direktamente den desaroyo. Ku èksperiensa di Nashonnan Uní, mi por konfirmá ku e kondishon mas importante pa desaroyo ta fortifikashon di fundeshinan demokrátiko, estado di derechi i ampliashon di kapasidat institushonal. Ku otro palabra, mester hasi e siguiente pregunta: “dia e organisashonnan ku ta yudami ku plaka/asistensia tékniko bai, mi por sigi riba mi mes forsa?”

Durabilidat mester ta e ‘endgame’. Sino ta keda hinka plaka den sanea debe, balansá presupuesto sin ku tin desaroyo real. Semper nos a neglishá fortifiká nos institutonan i aparato (semi)gubernamental. E trayekto di IMF ta habri porta pa ‘consultants’ djòdjò sin krea kapasidat institushonal.

Sea Den Haag akseptá IMF òf no, mi ta pèsimista. COHO ta un kreashon di Binnenlandse Zaken ku no tin eksperiensia riba tereno di desaroyo. Proyektonan di desaroyo Hulandes rònt mundu ta sali for di e ministerio speshialisá den ayudo pa desaroyo, Buitenlandse Zaken (BZ). Pakiko no a èksihi partisipashon di BZ? Riba dje, ta trese IMF ku no ta un instituto di desaroyo. Un trayekto IMF ta pinta di bira un di e tantísimo programanan di restrukturashon ku no ta kondusí na desaroyo.

Pèsimista ora tende e persona ku ta hunga e ròl di ‘estratega ekonómiko’ di e próksimo Fòrti splika ku tin un plan B sekreto. No ta splika su kontenido pero si ta bisa ku e no ta rekerí ayudo di Hulanda. Komo sifuera tenementu di Hulanda afó ta e meta prinsipal. Hasta lo a papia segun algun fuente tokante ayudo Chines. Aparentemente e dos gruponan aki ta idéntiko den nan dògma anti-Hulanda en bes di fiha riba un programa di desaroyo sólido pa Kòrsou.

Willemstad, Kòrsou

Alex David Rosaria (50) is from Curaçao and has a MBA from the University of Iowa. He is a former Member of Parliament, Minister of Economic Affairs, State Secretary of Finance and UN Implementation Officer in Africa and Central America.

Bron: Blogs ALex David Rosaria