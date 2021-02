Telegraaf | Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven

’Geen uitstel opheffen avondklok door hoger beroep’

DEN HAAG – De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie „zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak.”

Het instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag over het opheffen van de avondklok heeft geen opschortende werking. De avondklok moet van de rechter dus per direct worden opgeheven. Dat zegt een woordvoerder van de Haagse rechtbank.

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). De wet biedt het kabinet de mogelijkheid om bij spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen.

Geen bijzondere spoedeisendheid

De rechter heeft geoordeeld dat bij het invoeren van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. De inzet van de wet om de avondklok in te stellen is volgens de rechters daarom onterecht.

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok „een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer.” Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.”

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok. Het kabinet beraadt zich nog op een reactie, laat een woordvoerster van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten. Momenteel zitten de meest betrokken minister bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken.

Veiligheidsberaad overvallen door avondklokuitspraak

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok opgeheven moet worden, is voor het Veiligheidsberaad „een onverwachte ontwikkeling.” Het beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio kan pas meer zeggen over wat de uitspraak praktisch betekent als het kabinet er inhoudelijk op heeft gereageerd. Dat laat een woordvoerster van beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, dinsdag weten. De 25 veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de kabinetsbeslissingen rondom het coronabeleid.

Bron: Telegraaf