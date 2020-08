Telegraaf | ’James Bond’ op zeebodem bij Curaçao

Edwin Timmer

“Voor de kust van Curaçao moet diep in het Caribische zeewater een futuristisch onderwaterstation verschijnen. Het initiatief voor Proteus, vernoemd naar een Griekse zeegod en met de vormgeving van een James Bond-decor, komt van de kleinzoon van onderwaterfilmer Jacques-Yves Cousteau.

“Met ruim twaalfhonderd vierkante meter gaat het om het grootste onderwaterstation dat ooit is gebouwd. Het ontwerp van twee verdiepingen staat op poten en heeft uitstulpsels die als poliepen in het zeewater priemen.

Het Fabien Cousteau Ocean Learning Center noemt het project de International Space Station of the Sea en heeft de steun van enkele Amerikaanse universiteiten en het Curaçaose zeebiologisch onderzoeksinstituut Carmabi.

Volgens oceanograaf Fabien Cousteau is een nieuw onderwaterstation nodig om beter onderzoek te kunnen doen naar het leven in de oceanen. Wie afhankelijk is van een duikuitrusting kan namelijk hoogstens enkele uren onder water dobberen. „Nu is daar ineens een huis op de bodem van de zee, en kunnen we het water ingaan om tien tot twaalf uur per dag te duiken, voor onderzoek, wetenschap en filmen”, zegt Cousteau tegen The Smithsonian.

Onderzoek

Het opmerkelijke plan moet het onderzoek naar oceanen in het algemeen een flinke duw in de rug geven, net zoals Fabiens beroemde opa dat ooit deed met zijn spectaculaire zeereizen. Jacques-Yves Cousteau verfilmde begin jaren zestig zijn verblijf in een onderzoek rond het (veel kleinere) onderwaterstation Conshelf II in de Rode Zee. Hij won er een Oscar mee voor de film Le monde sans soleil.

Ook voor het Nederlandse Koninkrijk en Curaçao in het bijzonder biedt het initiatief perspectief: Cousteau wil minutieus de zeebodem en het zeeleven rond de Proteus in kaart gaan brengen. Dat kan een hoop nieuwe kennis opleveren voor onderzoeksinstituut Carmabi. En hoewel toeristen voorlopig niet op de gastenlijst staan van het zeewaterstation, zal het project bij bezoekers van het eiland zeker tot de verbeelding spreken.

135 miljoen

Het in New York gevestigde Ocean Learning Center moet 135 miljoen euro bij elkaar krijgen om aan de bouw van het project te starten. De Amerikaanse Northeastern University en de Rutgers University dragen al bij en op de website van de organisatie kunnen geïnteresseerden een bijdrage doneren. Als het gevaarte eenmaal op de zeebodem staat, kunnen er twaalf wetenschappers tegelijk in vertoeven.

Het is niet de eerste keer dat Fabien Cousteau een langdurig verblijf onderwater nastreeft. Eerder verbleef hij 31 dagen in het kleinere Aquarius Reef Base in de zee bij Florida. Dat onderzeestation bestaat nog steeds. In de jaren zestig en zeventig waren er wereldwijd echter veel meer in gebruik, maar sindsdien wordt er minder geld in gestoken. Cousteau: „Sinds de jaren zeventig heeft de exploratie van de oceanen zich minder snel ontwikkeld dan de ruimtevaart.”

De fascinatie voor onderwaterleven midden vorige eeuw bereikte zelfs de James Bond-filmserie. In 1977 ging The spy who loved me in première, een spektakelstuk waarin het criminele genie Karl Stromberg en zijn eigen diepzeestation Atlantis een belangrijke rol spelen. Met die fictieve onderwaterbunker, een soort metalen kikker op poten, liep het overigens niet goed af.

Vers voedsel

Toch valt er genoeg te ontdekken in de echte wereld onder het zeeoppervlak: zeker 80 procent van de oceaanbodem is nog nooit onderzocht of in kaart gebracht. Eenvoudig is een langdurig verblijf onderwater niet, weet Cousteau uit ervaring. Ten eerste bereikt een groot deel van het zonlicht het station niet. Vers voedsel is lastig. En de onderzoekers zullen, net als in het internationale ruimtestation ISS, voor langere tijd op zichzelf zijn aangewezen.

