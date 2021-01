Telegraaf | Curaçao versoepelt coronamaatregelen

AMSTERDAM – Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. Ook nu er een begin is gemaakt met vaccineren, blijft het virus mondiaal voor ontwrichting zorgen. In Europa zijn inmiddels meer dan 25 miljoen coronabesmettingen vastgesteld.

Ruim een op de duizend Amerikanen overleed aan het uit China afkomstige virus. Van een einde aan de tweede golf is ook in Nederland nog geen sprake.

Curaçao versoepelt vanaf woensdag een deel van de coronamaatregelen die sinds enkele weken gelden. De avondklok gaat van negen uur ’s avonds naar elf uur ’s avonds en geldt tot half vijf ’s ochtends.

Het alcoholverbod dat geldt voor restaurants, bars en in de openbare ruimte wordt opgeheven; alleen in casino’s mag nog steeds geen alcohol worden geschonken. Restaurants, die in de afgelopen weken om acht uur ’s avonds moesten sluiten, mogen nu openblijven tot tien uur ’s avonds, maar er mag alleen in de buitenlucht worden gegeten.

Het aantal actieve besmettingen op Curaçao daalt gestaag. Vier weken geleden lag de piek boven de 1800 gevallen en dat is inmiddels gedaald tot onder de 560. Er zijn in totaal negentien coronapatiënten overleden op het eiland. Daarbij gaat het vooral om mannen boven de 70 jaar.

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath heeft de bevolking zich de afgelopen tijd goed aan de regels gehouden, ook tijdens de feestdagen. Hij benadrukte dat er in tegenstelling tot veel andere landen op Curaçao geen lockdown nodig is geweest om de cijfers weer naar beneden te krijgen.

„Daar mogen we best trots op zijn.” Epidemioloog Izzy Gerstenbluth benadrukte dat de bevolking nog steeds voorzichtig moet blijven, de geldende hygiëneregels moet volgen en ook sociale afstand moet blijven houden.

Bron: Telegraaf