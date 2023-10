NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Veiligheidsmaatregelen bij synagoges in Duitsland en Frankrijk

Frankrijk en Duitsland hebben zaterdag extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd bij Joodse en Israëlische gebouwen zoals synagoges, scholen en monumenten. Dit gebeurt naar aanleiding van de verrassingsaanval van Hamas op Israël zaterdagochtend.

In Berlijn ging een aantal mensen de straat op in de wijk Neukölln om de aanvallen te vieren. Ook zouden er gebakjes zijn uitgedeeld met daarbij een boodschap die “het verzet van het Palestijnse volk” prees. Districtsburgemeester van Neukölln Martin Hikel noemde dit in een televisie-interview “een afschuwelijke verheerlijking van een verschrikkelijke oorlog”.

Politiebeveiliging van Joodse en Israëlische instituties in Duitsland is direct opgeschaald, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser tegen de krant Bild. De Duitse autoriteiten houden “mogelijke supporters van Hamas in de islamistische hoek” nauwlettend in de gaten, voegt ze toe. Op de Brandenburger Tor wordt zaterdagavond de Israëlische vlag geprojecteerd als steunuiting.

In Frankrijk gold al een verhoogde staat van beveiliging rond synagoges in Parijs, Marseille, Lyon en Straatsburg vanwege de Joodse feestdagen die deze maand gevierd worden. Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk, heeft opgeroepen om het toezicht nog verder aan te scherpen. In Straatsburg en Marseille is dat al gebeurd, zeggen bronnen tegen het Franse persbureau AFP.

Darmanin pleit voor “zichtbare en systematische aanwezigheid” van politie en de inzet van militairen van de speciale militaire eenheid Sentinelle, die is opgericht na terroristische aanslagen in Frankrijk begin 2015 om het grondgebied tegen terrorisme te beschermen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken overlegt zondag over de veiligheidssituatie.