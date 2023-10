SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Voormalig bondscoach van Curaçao Remko Bicentini heeft gelijk gekregen van de rechter. De 55-jarige Nijmegenaar werd deze zomer na 8 wedstrijden al uit het team gekegeld, maar had nog geld tegoed van de nationale bond.

De Federashon Futbo`l Ko`rsou (FFK) moest nog een ontslagvergoeding betalen.

Bicentini – die tussen 2016 en 2020 ook al aan het roer stond van het Nederlandse voetbaleiland – nam in augustus 2022 het stokje over van Guus Hiddink. Na 5 verloren wedstrijden op rij werd hij ontslagen, ondanks een contract van 4 jaar.

Niet nagekomen

Hij is niet blij met hoe het gegaan is. “Ik betreur het ten zeerste dat er weer een kort geding aan te pas moest komen, om ervoor te zorgen dat de afspraken die ik met de FFK heb gemaakt over een eventueel vervroegd ontslag, door de FFK werden nagekomen”, aldus Bicentini.

Kritiek vanuit FIFA

De FFK staat al onder druk bij de FIFA, aangezien de nationale voetbalbond onder andere haar financieel beheer en voetbalcapaciteiten niet op orde heeft. Dick Advocaat is de nieuwste bondscoach van het land.

Bron: Sportnieuws.nl