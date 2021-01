RTL | Beloning van 10.000 euro voor gouden tip cocaïneroof uit politiebureau Curaçao

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao looft een flink bedrag uit voor een tip over een cocaïneroof in 2018. Toen werden honderden kilo’s cocaïne uit een politiebureau op het eiland gestolen. En de dader? Die is nog altijd onvindbaar.

Het OM wil de ‘zeer ernstige, brutale drugsroof’ nou eindelijk opgelost hebben. Het belooft daarom 20.000 gulden (zo’n 10.000 euro) voor de tip die leidt tot aanhouding van verdachten van de cocaïneroof.

Gevoelig onderwerp

Dat de opsporingsdiensten de bevolking inschakelt om een diefstal op een politiebureau op te lossen leidt tot veel reacties op sociale media. De diefstal is al langere tijd een gevoelig onderwerp voor de politie. Destijds vroegen veel inwoners van het eiland zich af hoe zoiets in een politiebureau kan gebeuren.

Tijdens de diefstal slaagden onbekenden erin twee grote metalen deuren te forceren om bij de partij drugs te komen. De drugs waren eerder door de politie in beslag genomen.

Ongebruikelijk hoge beloning

Het OM zegt dat er voorgang zit in de zaak. Toch wil men in contact komen met mensen die cruciale informatie kunnen verschaffen. Vanwege het ‘zwaarwegende maatschappelijke belang’ is een ongebruikelijk hoge beloning uitgeloofd, stelt het OM.

