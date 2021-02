PBC | Twee vissers ter hoogte van Sint-Jorisbaai gered uit zee

Persbureau Curacao

Twee vissers zijn gisteravond gered nadat hun boot tegen de rotsen was geslagen. Het incident gebeurde in de buurt van de Sint-Jorisbaai aan de noordkant van Curaçao.

Even daarvoor hadden de vissers contact met de Kustwacht en meldden dat de zee heel ruw was en dat het schip stuurloos was door problemen met de motor.

Na een zoektocht met het vliegtuig van de Kustwacht zijn de resten van het vaartuig gevonden en werden de vissers met zwemvesten aan in het water gespot.

De kustwachthelikopter heeft ze uit het water gehesen en naar het steunpunt van de Kustwacht op Hato gebracht.

Beide mannen verkeerden in goede gezondheid en hadden geen medische assistentie nodig

