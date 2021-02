PBC | Twee hikers aangevallen door bijen bij Jan Thiel

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Twee hikers zijn gisterochtend aangevallen door een zwerm bijen. Dat gebeurde bij de kust van Jan Thiel. De twee waren onderdeel van een grotere groep hikers.

De twee probeerden aan de zwerm te ontkomen, maar kwamen niet ver omdat ze vielen. Een van hen kreeg een zware allergisch reactie door de bijensteken. De brandweer was weliswaar snel ter plaatse, maar kon de groep niet bereiken.

Toen is de kustwacht ingeschakeld. Die heeft het slachtoffer aan boord gehesen en hem overgebracht naar Hato waar hij in met een ambulance is meegenomen naar het CMC. Zijn toestand is stabiel.