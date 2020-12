PBC | Restaurants willen ook open, net als casino’s

Persbureau Curacao

Willemstad – Restaurants willen net als casino’s weer open en gasten ontvangen. Dat zegt de Curaçao Restaurant Association.

Reden is de aanstaande versoepeling voor casino’s. Die mogen binnenkort weer open en hun gasten maximaal twee uur ontvangen. Volgens Egon Sybrandy van de CRA is het dus mogelijk voor meerdere personen om langere tijd gezamenlijk in binnenruimtes te zijn.

De nood bij restaurants is erg hoog en de bereidwilligheid om mee te werken groot. Maar dan wel een gelijk speelveld voor iedereen.

Bron: Persbureau Curacao