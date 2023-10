Extra | Journaal 16 oktober 2023

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Remko Bicentini, de voormalige bondscoach van Curaçao, heeft zijn juridische strijd tegen de Federashon Futbol Korsou (FFK) gewonnen. Daar is hij blij mee, maar de Curaçaose Nijmegenaar betreurt de gang van zaken. Het is al de tweede keer dat beide partijen voor de rechter stonden. In het weekblad Voetbalzone, lucht Bicentini zijn hart.

“In augustus 2022 werd ik door de FFK op verzoek van voorzitter Ramiro Griffith benaderd met de vraag of ik geïnteresseerd was in de functie van bondscoach van Curaçao,” aldus Bicentini.

“Dit gebeurde nadat de zittende staf, bestaande uit Hiddink en Langeler, was vertrokken of ontslagen. Ondanks dat ik eerder ontslagen was door de FFK, was mijn liefde voor het land, het team en de spelers groter dan mijn eerdere ervaringen. Zowel de FFK als ikzelf wilden een langdurige en duidelijke overeenkomst. Uiteindelijk zijn we in goed overleg tot een akkoord gekomen.”

Bicentini vervolgt: “Zowel de gesprekken met voorzitter Ramiro Griffith als de overeenkomst zelf waren gericht op een langere termijn, met als hoofddoel het WK van 2026. Ik was erg tevreden met de afspraken die we hadden gemaakt, en op 22 augustus 2022 begon ik vol enthousiasme aan mijn nieuwe functie.”

Vorige week gaf Bicentini aan dat tijdens de eerste zitting op 2 oktober 2023 de rechter de partijen had verzocht om tot een minnelijke schikking te komen. Toen dit niet lukte, heeft de rechter uitspraak gedaan in het voordeel van Bicentini.

FIFA

“Zoals velen weten, staat het bestuur van de FFK momenteel onder druk,” zegt Bicentini. “Niet alleen uiten verenigingen veel ongenoegen over het functioneren van het bestuur, maar ook heeft de FIFA recentelijk in een brief het bestuur van de FFK beschuldigd van slecht financieel beheer, zwakke controlemechanismen, gebrek aan capaciteit, hoge belangenconflicten, met name binnen het directiecomité, en het ontbreken van effectief bestuur.”

De voormalige bondscoach gaat verder: “Ik kan hier alleen maar aan toevoegen dat het bestuur mij tot twee keer toe op een zeer onprettige manier heeft behandeld, nadat ik tot twee keer toe op dubieuze gronden werd ontslagen.

De eerste keer in 2020 moest ik na uitstekende prestaties met het Curaçaose team via de media vernemen dat ik plaats moest maken voor Guus Hiddink. De tweede keer, op 30 juli 2023, kreeg ik zonder enige vorm van evaluatie een kil telefoontje van vicevoorzitter Sharetti Bryan waarin zij me vertelde dat ik na slechts vijf wedstrijden moest vertrekken.”

Bicentini legt uit dat het ontslag was gebaseerd op statistieken, zoals vier gespeelde wedstrijden en vier verliezen, waaronder tegen toplanden als Canada en Argentinië, evenals de uitschakeling in de eliminatieronde voor de Gold Cup tegen St. Kitts en Nevis. Op basis daarvan heeft het bestuur met een meerderheid van stemmen besloten om hem voor de tweede keer in drie jaar te ontslaan.

Hij vervolgt: “Ik ontving een dag later een bevestigingsbrief, terwijl we een overeenkomst voor vier jaar hadden afgesloten en voorzitter Ramiro Griffith zelfs had aangegeven dat hij samen met mij wilde werken aan het WK van 2026. Dat was de kern van onze vierjarige overeenkomst.”

Bicentini beschouwt zijn ontslag dan ook als ‘volkomen verrassend’. Hij benadrukt dat er in de overeenkomst was voorzien in jaarlijkse evaluaties, maar dat hij geen reactie heeft ontvangen op zijn voorstel voor een evaluatie.

Bicentini geeft aan dat hij graag met het bestuur had willen evalueren om sterker te worden met het oog op het WK 2026. Hij stelde: “In de evaluatie die ik had gemaakt, had ik mijn analyses, inclusief verbeteringsvoorstellen, opgeschreven die ik met het bestuur wilde bespreken.

Op basis van die evaluatie had ik verbeterpunten aangegeven en een actielijst voor het komende jaar opgesteld. Dit alles was logisch gezien onze langetermijndoelstelling.”

Plotseling

Bicentini benadrukt dat zijn ontslag ‘uit het niets kwam en gebaseerd was op bijna niets.’ Hij legt uit dat verloren wedstrijden kunnen voorkomen in een opbouwfase en dat zijn voorgangers problemen hebben gehad op het gebied van teamgeest en eenheid binnen het team.

Naar aanleiding van zijn verrassende ontslag op 30 juli heeft Bicentini veel vragen. Hij vraagt zich af waarom de FFK hem terug wilde en waarom er geen wederzijdse evaluatie was na één jaar. Hij benadrukt het belang van samenwerking om een sterker Curaçaos team te bouwen.

Bicentini sluit af met de opmerking dat hij twee keer via een kort geding zijn gelijk heeft moeten halen, en hij benadrukt dat het Curaçaose voetbal behoefte heeft aan bestuurlijke veranderingen en professionalisering. Hij roept op tot een team van competente en betrokken bestuurders die het Curaçaose voetballandschap kunnen structureren en verbeteren.

Nations League

Onder interim-bondscoach Dean Gorré heeft Curaçao geen succesvolle start gemaakt in de Nations League van de CONCACAF. Het team heeft na drie wedstrijden nog geen punten behaald. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Trinidad & Tobago, die woensdag op het programma staat.

