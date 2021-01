PBC | Regering sommeert sloop Cinelandia binnen een maand

Persbureau Curacao

Cinelandia gaat gesloopt worden. Althans, als het aan Zita Jesus-Leito ligt. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft de Handelsmaatschappij CMOG van eigenaar Fernando Da Costa-Gomez gesommeerd om het Cinelandia-gebouw binnen één maand compleet af te breken.

Volgens de minister levert de voormalige bioscoop een verdergaand instortgevaar op voor de directe omgeving. ‘Restauratie zou bouwtechnisch niet meer mogelijk zijn en bovendien ook niet doelmatig’, aldus Zita Jesus-Leito in haar brief aan eigenaar Fernando Da Costa Gomez.

Openlucht

Cinelandia, gebouwd in 1941, was een openlucht filmtheater dat plek bood aan 2200 bezoekers. Het was destijds de grootste bioscoop uit de regio.

Het Cinelandia-gebouw is een van de belangrijkste monumenten op Curacao en in Punda behoort het zeker tot de top vijf van de belangrijkste monumenten.

Cinelandia is bovendien het enige Art Deco gebouw van zijn soort in Willemstad en op het eiland. Vanwege haar architectuurhistorische, cultuurhistorische, volkshistorische en monumentale waarden is het een gebouw dat uniek is en een onmisbaar onderdeel uitmaakt van de binnenstad.

Promo

De regering van Eugene Rhuggenaath wil het gebouw al langer slopen, maar was in overleg met onder meer de stichting Pro Monumento. Het slopen van Cinelandia is volgens de stichting in de gegeven omstandigheden niet te verantwoorden binnen de bestaande regelgeving.

Wel wilde Promo meedenken aan een constructie waarbij een sloopvergunning vergeven zou kunnen worden onder de voorwaarde van wederopbouw van het monumentale deel van Cinelandia.

Daarbij zou de voorgevel van het gebouw in authentieke staat worden hersteld. Dat advies is op 11 juli ook door de interim-directeur van de uitvoeringsorganisatie van ROP aan de minister gegeven.

Voorgevel

Promo heeft in 2019 uitvoerig suggesties gedaan voor behoud van Cinelandia, maar daar is volgens de stichting door de minister nooit op gereageerd. Haar voornemen nu tot sloop komt als een donderslag bij heldere hemel voor de monumentenorganisatie.

Eerdere discussies met belanghebbenden gingen over het voornemen van de minister om een sloopvergunning af te geven, terwijl er nu sprake is van een sommatie om tot sloop over te gaan.

In de sommatiebrief Van Jeusu-Leito wordt niet gerept over de voorwaarden tot gedeeltelijke herstel van de voorgevel na sloop.

