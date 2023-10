Extra | Journaal 16 oktober 2023

Persbureau Curacao



WILLEMSTAD – De 29-jarige E. Kwidama komt weg met zijn woorden tegen een douanebeambte nadat hij gepakt was met 4,5 kilo hasj op Hato. Hij kwam op 7 september aan uit Nederland, maar liep tegen de lamp.

Alles begon toen Kwidama op Curaçao arriveerde met een vlucht vanuit Nederland. Toen de douane zijn bagage controleerde, ontdekten ze 47 bruine blokken in de vorm van persblokken in de dubbele bodem van Kwidama’s koffer, die later hasj bleken te zijn.

Toen de douanebeambte Kwidama vroeg om zijn koffer te openen, werd hij woedend en richtte hij bedreigingen naar de functionaris. Kwidama had tegen de douanebeambte gezegd dat hij ervoor zou zorgen dat die niet langer zou werken op de luchthaven Hato. Volgens de aanklacht zorgden deze woorden ervoor dat de douanebeambte zich bedreigd voelde en in paniek raakte.

Zwijgrecht

Zowel bij de politie als in de rechtszaal gisteren weigerde Kwidama te spreken over de blokken hasj en gaf de voorkeur aan zijn recht om te zwijgen. Wat betreft de beschuldiging van bedreiging tegen de douanebeambte, beweerde de beklaagde dat hij inderdaad die woorden had gezegd, maar alleen om te waarschuwen en dat hij nooit de intentie had om iets te doen tegen de douanebeambte.

De officier van justitie vond zowel de drugsblokken als de bedreigingen bewezen. Tijdens haar requisitoir bracht ze enkele incidenten naar voren waarbij douanebeambten in het verleden werden bedreigd, zoals mensen die naar de huizen van verschillende douanebeambten waren gegaan om hen te bedreigen, auto’s in brand te steken en zelfs schoten op hun auto’s te lossen.

Met dit in gedachten wilde de officier van justitie benadrukken dat bedreigingen serieus moeten worden genomen vanwege de gevaren die ze in het verleden hebben opgeleverd. Ze verklaarde dat gelukkig tot nu toe niemand fysiek gewond was geraakt, maar dat men nooit wist wanneer dit wel zou gebeuren.

Wat betreft de blokken hasj die in de koffer van de verdachte werden aangetroffen, benadrukte de officier van justitie dat ze allemaal positief getest waren.

De beklaagde had er niets over te zeggen. Ze merkte op dat de verdachte in het verleden al meerdere keren was betrapt op drugs in Nederland en ook in Duitsland was gearresteerd, en dat hij pas in april van dit jaar was vrijgelaten vanwege dezelfde zaak. Met dit alles in gedachten vroeg ze om een gevangenisstraf van achttien maanden zonder voorwaardelijke vrijlating.

De rechter oordeelde dat de bedreigingen die de verdachte tegen de douanebeambte had geuit, geen doodsbedreigingen waren. Wat betreft de blokken hasj waren deze allemaal positief getest en veroordeelde de rechter Kwidama conform eis van de officier van justitie.

Bron: Persbureau Curacao