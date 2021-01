PBC | Laatste corona nieuws Curaçao

Persbureau Curacao

Het laatste corona nieuws over Curaçao wordt dagelijks gepubliceerd op Curaçao.nu. Je leest hier de actuele cijfers, maar ook het reisadvies voor Curaçao. Wij publiceren over de maatregelen die elk moment gelden, de wijzigingen en de regels waar men zich aan moet houden.

Hoewel reizen naar Curaçao wordt ontmoedigd door de Nederlandse overheid vanwege de situatie in Nederland, is reizen naar het zonnige eiland wel mogelijk. Ook heeft het eiland het aantal besmettingen goed in beeld. En is er een dalende lijn zichtbaar, op het moment van schrijven van dit bericht (19 januari 2021). De overheid zorgt voor goede communicatie naar de bevolking. Er is een vaccinatieprogramma dat vermoedelijk half februari 2021 zal starten.

Klik op coronavirus nieuws Curaçao om de dagelijkse berichtgeving te volgen. Deze pagina is altijd up-to-date en volgt het nieuws op de voet.

Klik op covid-19 reisadvies Curaçao om de juiste websites te bezoeken van de overheid en de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen. Hier vind je informatie over reizen naar Curaçao.

Voor een actueel reisadvies naar Curaçao kun je het beste de website van de overheid bezoeken. Nederlandwereldwijd.nl is de pagina over Curaçao, die door de Nederlandse overheid goed wordt bijgehouden. Deze pagina bevat altijd zeer actuele reisinformatie.

De lokale overheid heeft een informatiewebsite waar de lokale maatregelen en het coronanieuws op staan. Dit is de website Gobienu.cw/nl

Reis je naar Curaçao dan moet je voordat je naar Curaçao vertrekt een ‘Public Health Passenger Locator Card’ en immigratiekaart invullen. Dit kan via de website van het toeristenbureau.

Negatieve PCR-test verplicht

Ook is een negatief testresultaat van een gecertificeerde COVID-19 PCR-test nodig. Deze test moet maximaal 72 uur voor vertrek zijn afgenomen door een geaccrediteerd laboratorium. Kinderen van 6 jaar en jonger hoeven geen PCR-test te ondergaan, indien hun ouders/verzorgers een negatief PCR-testresultaat hebben. PCR-testen op basis van gorgelmonsters worden niet geaccepteerd op Curaçao. Reizigers moeten een geprint bewijsstuk van zowel het PLC-formulier als de negatieve testuitslag van de COVID-19 PCR-test bij zich te dragen.

De overheid en de hotelvereniging hebben er alles aan gedaan om reizen en verblijven op Curaçao veilig te maken. Alle accommodaties hebben extra maatregelen ingevoerd. Denk daarbij aan extra schoonmaak, afstand houden, handen wassen en mondkapjesplicht waar nodig.

