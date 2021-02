PBC | Kathedraal van Doornen prikkelt al één jaar de verbeelding

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De Kathedraal van Doornen bestaat deze week één jaar. De kathedraal is een reusachtig verlicht labyrint gemaakt van dertig miljoen doornen van de sumpiña, een lokale struik op Curaçao.

Vanwege de huidige coronamaatregelen kan het éénjarig bestaan van het kunstwerk niet zo groots gevierd worden als kunstenaar Herman van den Bergen hoopte. Maar er liggen nog veel mooie avonden vol kunst en optredens in het verschiet, zegt de kunstenaar.

Op 2 februari vorig jaar opende de kathedraal ’s avonds haar deuren. Een avond waar van Bergen met veel plezier aan terugdenkt. “Het was een prachtige inauguratie. Zo mooi zelfs dat mensen zeggen dat ze medelijden hebben met degenen die niet er niet bij konden zijn. Honderden mensen konden niet naar binnen”, zegt Van Bergen.

Maar die vreugde bleek van korte duur: “een maand later sloeg corona die deur weer dicht”, zegt de kunstenaar. “Van zeshonderd tot duizend bezoekers per dag naar nog geen zestig per maand”. De kathedraal is momenteel alleen open voor rondleidingen in kleine groepen. Maar Van Bergen hoopt in de nabije toekomst weer de deuren open te slaan voor het grote publiek.

Acacia Tortuosa

Van Bergen werkte vijf jaar lang aan het kunstwerk. Hij gebruikte ruim dertig miljoen doornen van de lokale Acacia Tortuosa – een beruchte struik die nooit geliefd is geweest onder de bevolking vanwege zijn pijnlijke doornen. Maar juist deze pijnlijke doornen hebben betekenis. Volgens van Bergen symboliseren ze de pijnlijke geschiedenis van de mensheid. ’S Avonds wordt de kathedraal belicht: “de verlichte doornen zetten ons dan aan het denken over een betere toekomst”.

Volgens de kunstenaar komt het concept van de kathedraal overeen met de wereld waarin wij nu in leven.

“Wat ik eigenlijk wil zeggen met deze kathedraal is dat wij onszelf als mens zo totaal overschatten. En dan blijken we nu zelfs kleiner te zijn dan een onzichtbaar virus”, stelt hij, “Ik krijg er gewoon kippenvel van”. De kunstenaar hoopt “een bijdrage te leveren aan het bewustzijn en de liefde voor waar nu zijn. Op aarde”.

Plannen

De Kathedraal van Doornen heeft dit jaar geen groot jubileum. Maar Van Bergen werkte samen met Den Haagse Studio Loos om ‘De Kathedraal zingt’ te produceren. De eerste aflevering van een vierdelige videoserie staat nu op YouTube. Het neemt de kijker mee door het kunstwerk aan de hand van een labyrint aan beelden, concerten en interviews met de verschillende kunstenaars en het personeel die de bouw van de kathedraal mogelijk maakten.

Van Bergen verwacht dat het met het aankomende vaccin spoedig beter zal gaan op het eiland. Er zijn grootse plannen voor de toekomst: de Matthäus-Passion rond Pasen, optredens met een jeugdorkest en de première van een nieuwe salsaband.

Wat als dat allemaal nog niet lukt vanwege de coronamaatregelen? Van Bergen vertelt dat het team van de kathedraal drukbezig is met verschillende online opties zoals de Kathedraal zingt-serie. Ook ligt er een making-of documentaire in het verschiet. De kunstenaar hoorde vandaag dat Caribbean Legacy gaat beginnen met de montage. “Zodat iedereen kan zien wat er bij de kathedraal al plaatsgevonden heeft. Joepie!”

