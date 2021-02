PBC | Eerste prik gezet op Curaçao

Persbureau Curacao

Vanmiddag is vaccinatie gestart tegen het coronavirus. De eerste persoon die het vaccin kreeg toegediend was minister-president van Curaçao, Eugene Rhuggenaath.

Dit gebeurde om twee uur in het Sentro di Bakunashon in het SEHOS

Als tweede was Minister van Volksgezondheid en Milieu, Zita Jesus-Leito aan de beurt en als derde kreeg Dr. Izzy Gerstenbluth het vaccin toegediend.

Later volgden ook enkele zorgmedewerkers en ouderen. De eerste groep die wordt gevaccineerd is het zorgpersoneel. Daarna de 60 plus groep.