PBC | Curaçao nummer één onder passagiers Aida-cruises

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Curaçao is de nummer één bestemming in het Caribisch gebied voor passagiers van Aida Cruises. Aida-passagiers hebben in een enquête aangegeven dat vooral het stadscentrum worden gewaardeerd.

Wanneer de cruiseschepen tot laat in de avond in de haven verblijven, geven de kleurrijke lichten van Punda en Otrobanda een zeer mooi beeld, aldus de passagiers in de enquête.

AIDA Cruises is een Duitse cruisemaatschappij gevestigd in Rostock, Duitsland. AIDA Cruises is een van de elf merken van Carnival. De AIDA-schepen beschikken over voorzieningen en faciliteiten die vooral bedoeld zijn voor jongere en meer actieve vakantiegangers.

