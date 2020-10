Parool | Trump doet alsof er niets is gebeurd

Tom Kieft

Met een autorit langs zijn gevolg wilde president Trump laten zien dat corona hem er niet onder krijgt. Maar het herstel van de president verloopt niet zo rooskleurig als zijn team graag wil uitdragen.

De tientallen trouwe Trumpaanhangers die zich verzameld hadden voor het militaire Walter Reedziekenhuis, sommigen stonden er al bij zonsopgang, werden zondagavond voor hun geduld beloond. Een stoet zwarte suv’s kwam langsrijden en vanaf de achterbank van een van die auto’s wuifde Donald Trump – met mondkapje – zijn joelende gevolg toe.

De president, van wie vrijdag bekend werd dat hij besmet is met het coronavirus, is volgens artsen aan de beterende hand en wordt vermoedelijk maandag ontslagen uit het ziekenhuis waar hij sinds vrijdag verblijft. Al is hij allerminst uit de gevarenzone, waarschuwde zijn arts Sean Conley: de mogelijk gevaarlijkere fase van de ziekte gaat vaak na zeven tot tien dagen pas in.

Experimentele medicijnen

Over de ernst van het ziekteverloop van de zwaarlijvige 74-jarige president zijn de afgelopen dagen tegenstrijdige berichten naar buiten gekomen. De opname in het hospitaal in Washington DC zou enkel preventief zijn, zei Trumps staf daar aanvankelijk over. Maar in de loop van het weekend werd duidelijk dat zijn toestand op momenten kritieker was dan zijn campagneteam wilde prijsgeven.

De zuurstofwaarden in het bloed van de president waren vrijdag zo laag dat hij extra zuurstof toegediend moest krijgen, gaf arts Conley zondag toe. Ook slikt Trump een cocktail aan experimentele medicijnen, waaronder synthetische antistoffen, remdesivir en dexamethason – een steroïde tegen ontstekingen, die de Wereld­gezondheidsorganisatie alleen adviseert toe te dienen aan ernstig zieke coronapatiënten.

Aanvankelijk weigerde Conley zaterdag antwoord te geven op vragen over of de president extra zuurstof toegediend had gekregen. Hij zei dat hij daarover niets had willen zeggen omdat hij niet ‘de optimistische boodschap’ van het team van de president wilde afzwakken.

De luchthartigheid die de president wil uit­dragen over zijn ziekteverloop lijkt antwoord te geven op vragen over hoe de corona-infectie Trumps koers een maand voor de verkiezingen zal beïnvloeden. Gespeculeerd werd dat een venijnige infectie ertoe zou kunnen leiden dat Trump, die voortdurend het gevaar van het coronavirus heeft gebagatelliseerd, het virus serieuzer zou nemen, zoals ook de Britse premier ­Boris Johnson dat na zijn ziekenhuisopname in april deed. Daar lijkt het voorlopig niet op.

Martelaar

Trump portretteerde zich zaterdag in een videoboodschap als een martelaar, die het virus als president nu eenmaal niet had kunnen ontlopen en zich in de frontlinies moet ­begeven.

Topadviseur Jason Miller van het Witte Huis gaf desgevraagd bij CNN aan dat de ziekenhuisopname van Trump niet zal leiden tot andere protocollen. “We gaan ons niet verstoppen uit angst,” aldus Miller.

Dat sentiment mag dan gedeeld worden door de aanhangers die Trump – grotendeels zonder mondkapjes – toejuichten bij het ziekenhuis, een meerderheid van de Amerikaanse bevolking lijkt Trump af te rekenen op zijn laconieke houding over de pandemie. De jongste peiling van Ipsos kent de Democratische uitdager Joe ­Biden een voorsprong van 10 procentpunt op Trump toe. Bijna twee derde van de respondenten gaf aan dat zij denken dat Trumps besmetting voorkomen had kunnen worden als hij het virus serieuzer had genomen.

Ook de autorit is Trump op kritiek komen te staan. Een arts van het Walter Reedziekenhuis zegt dat de president zijn personeelsleden in ­gevaar heeft gebracht voor ‘politiek theater’. “Iedereen die in de auto zat tijdens die compleet onnodige rit moet nu in quarantaine. Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen dood gaan.”

‘Einde aan lockdown’

De corona-infectie van Trump geeft volgens Republikeinse prominenten andermaal aan dat een lockdown zelfs met de beste beveiliging die de president geniet niet zaligmakend is. Ergo: haal het land van het slot. Maar er valt een hoop af te dingen op de stelling dat het Witte Huis een waterdichte verdediging biedt voor het virus. Het Witte Huis leunt bijvoorbeeld zwaar op sneltests, die te boek staan als onbetrouwbaar.

Mondkapjes worden, op aandringen van Trump en in weerwil van de adviezen van medisch experts, in het Witte Huis nauwelijks gedragen.

Trump zou adviseurs opdragen die af te doen en ridiculiseerde de Democratische presidentskandidaat Joe Biden bij het debat vorige week voor zijn strikte naleving van de mondkapjesrichtlijn. Biden, die tijdens het debat geen mondkapje droeg, is vooralsnog niet positief getest op het virus.

Wel testten meerdere partijprominenten van Trump positief. Van hen waren meerderen aanwezig bij een bijeenkomst bij het Witte Huis vorige week zaterdag. Zonder mondkapjes op werden daar vele handen geschud en werd er geknuffeld. Of daar veel mensen zijn geïnfecteerd, is niet duidelijk. De infecties van twee Republikeinse senatoren kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de benoeming van de Conservatieve rechter Amy Coney Barrett, die op aandringen van president Trump nog voor de verkiezingen plaats zou moeten vinden. De Republikeinse meerderheidsleider van de Senaat Mitch McConnell opperde dat die bijeenkomsten als alternatief digitaal gehouden kunnen worden, maar Democraten, die er sowieso voor pleiten dat gewacht moet worden tot na de verkiezingen, noemen dat bij zo’n belangrijke kwestie onacceptabel.

Bron: Parool