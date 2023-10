SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Piet S. heeft van de rechtbank in Den Haag zeventien jaar cel opgelegd gekregen voor onder meer drugshandel en witwassen in de megazaak die bekendstaat onder de naam Taxus.

De man, die al decennia een reputatie geniet in de onderwereld, was volgens de rechtbank de baas van een organisatie die verantwoordelijk was voor het ontvangen en versturen van allerlei soorten drugs.

“Hij kon zich meten met de top van de Nederlandse drugswereld,” zei de rechtbank, die de feiten waarvoor S. en zijn groep verantwoordelijk worden gehouden ook ongekend noemde.

De zoon van S., Freddy, stond ook terecht als lid van de organisatie van zijn vader. Hij kreeg acht jaar cel opgelegd, ook voor zijn betrokkenheid bij de illegale goksite Edobet. Eerder werd al duidelijk dat Freddy zichzelf als een soort agent zag, die de spelers van de goksite onder zich had. Saillant detail was dat onder meer de naam van voormalig profvoetballer Dirk Kuijt opdook als een van de personen die gokte bij de site, hij is ook gehoord als getuige.

Twintig verdachten

De zaak Taxus loopt al jaren. Meer dan twintig verdachten stonden terecht, die volgens de rechtbank diverse rollen hadden in de organisatie van Piet S. De straffen voor de overige verdachten variëren van een boete tot celstraffen van zes maanden tot twaalf jaar.

Het bewijs tegen Piet S. bestaat onder meer uit ontcijferde berichten en afgeluisterde gesprekken. Zo was er afluisterapparatuur opgehangen in een zogeheten ‘mancave’ van S. en de groep rondom hem in een autohandel in Uithoorn. Hiermee was bijvoorbeeld te horen hoe twee mannen die een schuld hadden openstaan bij een vriend van S. bedreigd werden. “Ik heb niks gedaan Piet, ik heb niks gedaan,” was herhaaldelijk te horen in het geluidsfragment. “Vertel me wat ik gedaan heb?”

Op de opname is te horen dat de stem van een van de mannen hoger wordt en hij op enig moment ook lijkt te snikken. Op de achtergrond is te horen hoe S. scheldt met woorden als ‘kankerhond’.

Gewetenloos

De rechtbank vindt dat Piet S. een ‘gewetenloze en gewelddadige kant van zichzelf’ heeft laten zien bij dit incident. S. gaf een andere uitleg bij wat tijdens de zittingen naar voren werd gebracht door justitie: hij was naar eigen zeggen zelf niet bezig met drugshandel, maar opereerde als een soort scheidsrechter voor criminele groepen. Hier gelooft de rechtbank niets van.

Het Openbaar Ministerie had eind mei zestien jaar cel tegen Piet S. geëist.

Bron: Parool

Naschrift KKC

Klik hier voor het complete vonnis



Kijk ook NPO/Op1: “Meerdere profvoetballers waren betrokken bij het illegale gokbedrijf Edobet. AD-journalist Yelle Tieleman deed onderzoek. “Ze opereerden zonder vergunning in Nederland en het was volgens justitie afhankelijk van een criminele organisatie.” Kijk de hele uitzending hier terug: https://www.npostart.nl/op1-1-april-2022/01-04-2022/POW_05262025

Lees ook: PBC | Follow the Money: Curaçao is een schande voor reguliere goksector

‘Er is substantieel veel illegaal aanbod vanuit Curaçao,’ zegt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit in Nederland tegen Follow the Money. ‘We hebben nog nooit een casino op Curaçao gezien met de intentie legaal te werken. Relatief veel van onze boetes gaan naar Curaçaose aanbieders.”

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebasseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

