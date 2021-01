ParadiseFM | Waarschuwing voor agaatslak

Op Curaçao is er sprake van een enorme toename van de agaatslak, ook wel Afrikaanse reuzenslak genoemd.

Dat is onder meer het gevolg van de hevige regenval van de afgelopen dagen. Parlementariër Gisette Seferina zegt dat de toename van de slak op het eiland alarmerend is. Het is volgens haar dringend noodzakelijk dat er wetgeving komt om de verdere verspreiding tegen te gaan.

De agaatslak kan desastreus zijn voor de oogst van bijvoorbeeld spinazie en paprika. Ook kan het beest hersenvliesontsteking verspreiden.

De agaatslak verspreid zich zeer snel. Al in 2013 werd er gewaarschuwd tegen de verspreiding van de slak. Maar volgens Seferina en andere betrokkenen is er door de overheid geen enkel beleid gemaakt om het dier te bestrijden.

Bron: ParadiseFM